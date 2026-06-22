Réforme des retraites au Maroc: ce que les entreprises doivent anticiper dès maintenant, sans attendre le vote [Par Fatna Mounib*]

Le débat public sur la réforme des retraites s’est toujours résumé à la question de l’âge de départ et des taux de cotisation. Pour les entreprises, la vraie préoccupation devrait être ailleurs : la conformité des déclarations de salaires au regard des nouvelles dispositions réglementaires, l’impact de la loi 02-24 sur le régime des astreintes CNSS, et la préparation d’un plan d’action pour la gestion des seniors.

Les commissions poursuivent leurs travaux, le calendrier parlementaire n’est pas arrêté, les arbitrages restent ouverts. Mais pendant ce temps, le SMIG a augmenté de 20% en cinq ans, la loi 02-24 a considérablement alourdi le régime des astreintes CNSS, et l’arrêté n° 1314.25 a refondu les règles de l’assiette de cotisation. La réforme n’est pas encore votée, mais ses effets financiers pour les entreprises, sont déjà là.

1. CONTEXTE : ENTRE BLOCAGE POLITIQUE ET URGENCE DÉMOGRAPHIQUE

1.1. Une réforme en retard… mais incontournable

La réforme des retraites se heurte depuis plusieurs années aux mêmes tensions : un désaccord persistant entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur l’état des caisses et les projections de soutenabilité, la complexité d’harmoniser des régimes aux paramètres très différents sans remettre en cause les droits acquis, et le coût social d’ajustements paramétriques qui touchent inégalement les salariés selon la pénibilité de leur métier. Ces tensions ont jusqu’ici eu raison de tous les calendriers envisagés, et l’aboutissement de la réforme sous l’actuel mandat gouvernemental paraît désormais peu probable, le dossier étant appelé à constituer l’un des principaux chantiers du prochain exécutif.

1.2. L’urgence démographique, elle, ne se reporte pas

Selon les rapports démographiques de la CNSS et de l’ACAPS, le nombre d’actifs cotisants pour un pensionné est passé de 9,3 en 2016 à 6,2 en 2023, soit une dégradation de 33% en sept ans, confirmant l’ampleur du défi auquel le régime doit faire face. Cette évolution structurelle impose des ajustements paramétriques portant sur l’âge de départ, les taux de cotisation, l’assiette et la durée de cotisation requise. Pour les entreprises, la conclusion est claire : les paramètres du coût du travail sont déjà en mouvement, réforme votée ou pas.

2. POURQUOI LES ENTREPRISES DOIVENT ANTICIPER, MÊME EN L’ABSENCE DE TEXTE VOTÉ

2.1. La loi 02-24 a déjà changé les règles du jeu

Avant même l’entrée en vigueur de la réforme, la loi 02-24 a déjà modifié le cadre de la conformité sociale. Avant avril 2025, les astreintes pour retard ou insuffisance de déclaration de salaires étaient forfaitaires : 100 DH par mois et par salarié, plafonnées à 5 000 DH par échéance, constituant un risque plus ou moins maîtrisable.

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 27 de la loi 02-24, les astreintes pour retard ou insuffisance de déclaration de salaires ne sont plus forfaitaires : elles sont désormais calculées à hauteur de 100% des cotisations sociales dues sur la base non déclarée, sans plafonnement, portant le coût de régularisation d’une erreur d’assiette à un niveau multiplié par dix à cinquante selon les cas. Avec la réforme, ces mêmes astreintes s’appliqueront sur des taux de cotisation majorés, amplifiant davantage l’impact financier de toute non-conformité.

2.2. Le contrôle CNSS s’est considérablement renforcé

En 2023, la CNSS a mené 8 364 missions de contrôle, soit une hausse de 10% par rapport à 2022. L’interconnexion des bases de données CNSS et DGI, effective depuis 2015, conjuguée à la généralisation de la télédéclaration via DAMANCOM couvrant désormais 93% des affiliés contre 79% en 2019, a considérablement renforcé les capacités de détection des insuffisances déclaratives. Dans ce contexte, compter sur une tolérance administrative ou sur l’absence de détection ne constitue plus une approche viable pour les entreprises.

2.3. Le coût du travail continue d’augmenter

Le SMIG a connu quatre revalorisations successives de 5% entre 2021 et 2026, passant de 14,81 DH/heure à 17,92 DH/heure, soit une hausse cumulée de 20% représentant 594 DH de plus par mois et par salarié au SMIG. Dans ce contexte, chaque point de cotisation supplémentaire introduit par la réforme s’appliquera sur une masse salariale déjà en augmentation, produisant un effet combiné sur le coût du travail que les entreprises doivent intégrer dès maintenant dans leurs projections financières.

2.4. Le scénario probable de la réforme

Dans le cadre du dialogue social d’avril 2025, le Gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de reprendre les travaux de la Commission Nationale sur la base des engagements suivants : l’instauration d’un système à deux pôles, l’un public regroupant la CMR et le RCAR, l’autre privé regroupant la CNSS et la CIMR ; la définition des modalités de transition avec préservation des droits acquis ; et le renforcement de la gouvernance des régimes.

Parmi les paramètres techniques en cours d’examen par la commission technique figurent le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite vers 65 ans et une augmentation des taux de cotisation dont le niveau reste à déterminer. Ces paramètres n’ont pas encore fait l’objet d’une adoption officielle. Selon le Projet de Loi de Finances 2026, les textes législatifs devaient être soumis au Parlement début mai 2026. À la date de publication de cet article, ce délai n’a pas été tenu et le processus législatif reste en cours, ce qui confirme que la réforme demeure un chantier ouvert plutôt qu’une décision arrêtée.

3. LE VRAI SUJET TECHNIQUE : L’ASSIETTE CNSS ET LA LOI 02-24

3.1. L’assiette CNSS : le levier silencieux de la réforme

Pour les entreprises, le vrai coût social ne se résume pas au taux de cotisation affiché : il dépend de la façon dont la rémunération est construite et déclarée. C’est là que se creusent les écarts et que naissent les redressements.

L’arrêté n° 1314-25 du 19 mai 2025, publié au Bulletin Officiel n° 7443 du 29 septembre 2025, a profondément refondu les règles de l’assiette de cotisation. Ce texte ne s’est pas contenté d’ajuster quelques seuils : il a modifié la logique de plusieurs indemnités, supprimé certaines conditions d’exonération et introduit de nouveaux mécanismes. Beaucoup d’entreprises continuent pourtant à appliquer les anciennes règles faute d’avoir mis à jour leur paramétrage paie, générant ainsi des erreurs qui, dans l’hypothèse d’une hausse des taux de cotisation actuellement en discussion, coûteront sensiblement plus cher.

Au cours de 35 ans passés au sein de la CNSS, dont plusieurs années en tant que Directrice Régionale, j’ai identifié cinq erreurs qui reviennent systématiquement dans les comptes des employeurs, quelle que soit la taille de l’entreprise, quel que soit le secteur d’activité. Certaines de ces erreurs ont été aggravées par les nouvelles dispositions de l’arrêté 1314.25 que j’ai analysé en tant qu’experte indépendante. La combinaison des astreintes de la loi 02-24 et des scénarios de hausse des taux actuellement en discussion en amplifie le coût. Ce sont les cinq erreurs qui pèseront le plus lourd sur les entreprises qui ne les auront pas corrigées avant l’entrée en vigueur de la réforme..

Erreur 1 : L’indemnité de déplacement professionnel sans ordre de mission

L’arrêté 1314.25 a introduit un changement que beaucoup d’entreprises n’ont pas encore mesuré : l’ordre de mission est désormais obligatoire dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un forfait ou de frais réels justifiés. Ce document doit préciser le bénéficiaire, le motif du déplacement, le moyen de transport, les lieux et la distance parcourue. Sous l’ancienne procédure, l’ordre de mission constituait une condition parmi d’autres pour le déplacement forfaitaire. Il est désormais une obligation universelle, sans exception.

Le changement le plus structurant concerne également la condition géographique, désormais explicite et cumulative : l’indemnité ne couvre que les déplacements effectués à plus de 50 km du lieu de travail habituel et hors périmètre urbain. Les deux conditions doivent être réunies simultanément pour que l’exonération s’applique.

L’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse que l’on rencontre sur le terrain est la suivante : une entreprise verse régulièrement un forfait déplacement à ses équipes commerciales itinérantes, dans le respect du plafond de 100% du salaire de base sans dépasser 5 000 DH par mois, mais sans émettre d’ordres de mission formalisé pour chaque déplacement accompagné d’une note de frais. Lors d’un contrôle portant sur cinq ans, l’inspecteur réintègre la totalité des montants versés dans l’assiette de cotisation, faute de justificatif recevable. Ce n’est pas le montant qui est contesté mais l’absence de document qui transforme une indemnité parfaitement légitime en rémunération soumise à cotisation.

Les astreintes de la loi 02-24, calculées à 100% des cotisations dues sur cinq ans de versements non documentés, produisent des créances considérables. Dans l’hypothèse d’une hausse des taux de cotisation actuellement en discussion, ces mêmes créances seraient calculées sur des bases majorées, pour une erreur documentaire qui se corrige en quelques semaines de mise en conformité mais qui se paie pendant des années si elle traverse la réforme sans avoir été détectée.

Erreur 2 : La prime de tournée

Elle est exonérée dans la limite de 1 500 DH par mois, mais sous deux conditions cumulatives : le bénéficiaire doit avoir la qualité de représentant commercial ou d’agent itinérant effectuant des visites clients tout au long de la journée, et ses déplacements doivent s’inscrire dans un périmètre ne dépassant pas 50 km. L’arrêté 1314.25 a explicitement borné ce périmètre, en faisant un critère objectivable et facilement vérifiable lors d’un contrôle. Accorder cette prime à un responsable sédentaire ou à un salarié dont les déplacements dépassent les 50 km, c’est exposer l’intégralité du montant versé à cotisation, une erreur que les inspecteurs identifient rapidement précisément parce que le critère est désormais explicitement codifié dans le texte réglementaire.

Erreur 3 : Le dépassement du plafond de l’indemnité de stage formation-insertion

Le plafond de l’indemnité mensuelle de stage formation-insertion est fixé à 6 000 DH par la loi 13-98 depuis 1998. L’arrêté 1314.25 a bien confirmé le seuil légal de 6 000 DH dans le cadre des nouvelles dispositions de l’assiette de cotisation en précisant que dès le dépassement du seuil de cette indemnité c’est la totalité du montant versé ce mois-là qui est soumise à cotisation, et non le seul excédent, parce qu’aucun signal sur DAMANCOM n’alerte l’employeur du dépassement du plafond et de la perte d’exonération qui en découle. Dans les entreprises qui versent des primes saisonnières, notamment en mars ou en juin portant l’indemnité à 7 000 DH sur ces deux mois, ne cotise pas sur les 2 000 DH excédentaires cumulés : elle cotise sur 14 000 DH. Dans l’hypothèse d’une hausse des taux de cotisation actuellement en discussion, ce dépassement ponctuel et involontaire produira un redressement calculé sur des bases majorées.

Erreur 4 : Les indemnités de représentation

Exonérées dans la limite de 10% du salaire de base, elles sont réservées à des fonctions précises, à savoir le Directeur Général, les directeurs de département et les agents commerciaux, auxquels s’ajoutent, depuis l’arrêté 1314.25, les salariés occupant des fonctions équivalentes, à condition que cette équivalence soit dûment documentée. L’erreur classique consiste à attribuer cette indemnité à des salariés dont la fonction ne le justifie pas, sans aucune trace écrite. Lors d’un contrôle d’assiette, l’inspecteur vérifie en priorité la cohérence entre la fonction occupée et les indemnités versées : en l’absence de justificatif, il réintègre non pas seulement la fraction excédentaire, mais l’intégralité du montant.

Erreur 5 : La confusion entre œuvres sociales et dons

Les dépenses d’œuvres sociales sont exonérées jusqu’à 3% de la masse salariale annuelle depuis l’arrêté 1314.25, contre 1% auparavant. Cette exonération ne concerne toutefois que les avantages collectifs accordés au personnel de l’entreprise. Les dons versés à des associations ou organismes externes doivent impérativement être comptabilisés au compte 65861000 et non au compte 61763000 des œuvres sociales. Lorsque cette distinction n’est pas respectée, la CNSS peut requalifier l’intégralité du compte en rémunération soumise à cotisation. Au cours de mes missions d’audit, j’ai eu à traiter des cas où des dons d’un montant de 600 000 DH, versés à des organismes extérieurs à l’entreprise et imputés par erreur au compte des œuvres sociales, ont déclenché un redressement sur la totalité du solde du compte. Dans l’hypothèse d’une hausse des taux de cotisation actuellement en discussion, ce redressement serait calculé sur des bases majorées, pour une erreur comptable qui se corrige en quelques minutes mais qui se paie pendant des années.

3.2. La loi 02-24 : quand le coût de l’erreur change de dimension

Le changement de régime des astreintes décrit en section 2.1 trouve toute sa mesure à travers un cas concret que l’on rencontre régulièrement sur le terrain : celui du stagiaire ANAPEC.

Le cas du stagiaire ANAPEC

Beaucoup d’entreprises gèrent des stagiaires ANAPEC en toute bonne foi, et c’est précisément ce qui rend ce cas particulièrement exposé. L’employeur conclut un contrat d’insertion d’une durée de 24 mois, déclare le stagiaire sur DAMANCOM et bénéficie de l’exonération automatique que le système accorde dès lors qu’il détecte un contrat actif. Entre-temps, le stagiaire résilie son contrat auprès de l’ANAPEC sans en informer son employeur. Le circuit de notification entre l’ANAPEC et la CNSS ne passant pas systématiquement par l’employeur, le décalage d’information entre les deux organismes peut atteindre plusieurs mois. L’employeur continue de voir sur DAMANCOM un contrat actif et une exonération maintenue, et continue donc de déclarer en toute régularité. Lorsque la résiliation parvient enfin à la CNSS, le système enregistre les déclarations avec effet rétroactif sur l’ensemble des mois concernés.

La base non déclarée est calculée sur 12 mois avec un stagiaire rémunéré au SMIG, soit 3 422 DH par mois en 2026, portant la base à 41 064 DH.

Avant la loi 02-24 :

Cotisations dues : 41 064 × 27,83% = 11 428 DH

Astreintes forfaitaires : 100 DH × 12 mois = 1 200 DH

Majorations de retard : 1 600 DH

TOTAL : 14 228 DH

Après la loi 02-24 :

Cotisations dues : 11 428 DH

Astreintes pour insuffisance de déclaration (100% des cotisations) : 11 428 DH

Majorations de retard : 972 DH

TOTAL : 23 828 DH, soit +68% pour la même erreur, sur la même personne.

Dans l’hypothèse d’une hausse de 4 points des taux de cotisation, scénario actuellement en discussion, le coût de régularisation sans la loi 02-24 aurait atteint 16 101 DH. Avec la loi 02-24 et cette même hypothèse de réforme, le même calcul donne 27 253 DH : la hausse des taux majore les cotisations dues, la loi 02-24 applique ses astreintes sur ces cotisations majorées, et les deux effets se cumulent.

Ce qui coûtait 14 228 DH avant avril 2025 atteindrait 27 253 DH dans le cadre de cette simulation, soit +92% pour la même erreur, commise de la même façon, sur la même personne.

Ce cas concerne même les entreprises les mieux organisées : se croire en conformité sans vérification active du statut de chaque stagiaire ne constitue plus une garantie suffisante.

4. L’URGENCE : SÉCURISER L’ASSIETTE CNSS AVANT LA RÉFORME

Les simulations présentées dans la section précédente le démontrent avec précision : une erreur courante, souvent involontaire, portant sur un seul salarié rémunéré au SMIG, peut voir son coût de régularisation progresser de 92% entre le régime d’avant avril 2025 et celui qui résulterait de la combinaison de la loi 02-24 et de la réforme. Ce n’est pas un cas extrême, c’est un cas ordinaire que l’on rencontre régulièrement dans des entreprises qui se croyaient en conformité.

La réforme des retraites ne se résume pas à un relèvement de l’âge de départ ou à une hausse des taux de cotisation : elle amplifie le coût de chaque non-conformité existante, y compris celles que l’entreprise ignore. Corriger ces erreurs aujourd’hui, pendant que les taux sont encore stables, revient sensiblement moins cher que de les laisser traverser la réforme. L’urgence n’est donc pas d’attendre le vote parlementaire, mais d’auditer l’assiette de cotisation maintenant, avant que les paramètres changent.

5. LA CONFORMITÉ CNSS : CE QUE L’ENTREPRISE PEUT FAIRE MAINTENANT

La première action, souvent la plus simple et la plus rapide, concerne le paramétrage paie. Les seuils ont changé sur les titres-restaurant, les allocations sociales, les œuvres sociales et la prime de panier. Un logiciel paramétré sur les anciennes règles produit des erreurs en continu, sans que personne ne s’en aperçoive, pour un coût de correction dérisoire comparé au risque qu’il élimine.

L’audit d’assiette constitue la deuxième action, non pas comme vérification de routine, mais comme examen rubrique par rubrique de la façon dont la rémunération est construite et déclarée au regard des nouvelles dispositions de l’arrêté 1314.25. Cette vigilance s’étend aux règles opérationnelles du système de télédéclaration lui-même : la date de signature d’un contrat de stage, par exemple, détermine le mois de prise d’effet de la déclaration sur DAMANCOM, et un écart de quelques jours peut suffire à générer une créance dès le premier mois. C’est à ce niveau que se révèlent les vrais écarts, dont la correction avant un contrôle se fait dans des conditions négociées plutôt que subies.

La troisième action porte sur la sécurisation documentaire. Les exonérations ne tiennent qu’avec des justificatifs recevables : ordres de mission, cohérence entre fonction occupée et indemnité de représentation accordée, imputation correcte des dépenses d’œuvres sociales, contrats de stage à jour. En contrôle, l’absence de pièce justificative vaut non-conformité, quelle que soit la réalité de la pratique.

La gestion courante de la paie et des déclarations de salaires relève naturellement du service RH ou comptable de l’entreprise. Cependant, auditer ses propres pratiques avec le recul nécessaire, sans connaissance des pratiques de contrôle de la CNSS sur le terrain, dans une réglementation évoluant au rythme de la loi 02-24, de l’arrêté 1314.25 et des circulaires CNSS de 2025, dépasse les attributions de tout responsable RH ou comptable, quelle que soit sa maîtrise du sujet.

Le bon arbitrage consiste à internaliser la conformité courante et à externaliser l’audit critique, selon la même logique qui conduit une entreprise à faire appel à un commissaire aux comptes, même lorsqu’elle dispose d’un Directeur Administratif et Financier expérimenté.

6. LA GESTION DES SENIORS : LE CHANTIER MANAGÉRIAL DE LA RÉFORME

Au-delà de la conformité déclarative, la réforme pose une question que beaucoup d’entreprises n’ont pas encore mesuré : comment gérer une population de salariés seniors qui, dans l’hypothèse d’un âge légal de départ porté à 65 ans, représentera jusqu’à cinq années supplémentaires de présence dans l’entreprise. Il y a à peine deux ans, cette population était souvent perçue comme en fin de parcours, progressivement mise à l’écart ou privée de perspectives. La réforme impose de renverser ce regard.

Le vrai défi ne sera pas seulement financier ou réglementaire : il sera managérial. Comment motiver des collaborateurs seniors dont on attendait le départ prochain ? Comment repositionner cette population aux yeux de leurs managers et de leurs équipes ? Une des pistes les plus prometteuses consiste à les envisager non plus comme des salariés en bout de course, mais comme des sages de l’entreprise, capables d’accompagner et de préparer la relève, de transmettre une expertise accumulée et de contribuer à la performance collective, sans leur imposer les exigences d’un collaborateur de vingt ans. Ce changement de regard, des ressources humaines jusqu’aux managers de proximité, est peut-être le chantier le plus profond qu’ouvrira la réforme des retraites.

CONCLUSION

Les entreprises qui engagent cette double démarche aujourd’hui, sécurisation de l’assiette de cotisation d’un côté et préparation de la gestion des seniors de l’autre, ne font pas preuve de prudence excessive : elles font preuve de lucidité, celle de comprendre que la réforme des retraites ne se gère pas le jour du vote parlementaire mais se prépare maintenant.

Elle se prépare dans les fichiers de paie, dans la complétude des pièces justificatives, étant précisé que toute facture ou tout document ne portant pas les renseignements prescrits par les textes légaux et réglementaires en vigueur perd son caractère probant, dans les contrats de travail, dans les imputations comptables et dans les plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C’est là que se joue la vraie anticipation.

Sources et références

ACAPS, Statistiques de la retraite au Maroc en 2018, données 2016, tableau « Rapport démographique ».

CNSS, Rapport Statistique et Démographique 2023, p. 91, « Évolution du Rapport Démographique ».

Projet de Loi de Finances 2026, Note de présentation, III.4.1.5.1. Réforme des régimes de retraite.

Arrêté n° 1314-25 du 19 mai 2025, Bulletin Officiel n° 7443 du 29 septembre 2025 — Assiette de cotisation CNSS.

Loi n° 02-24, Article 27, entrée en vigueur avril 2025 — Régime des astreintes CNSS.

Décret n° 2.24.1122 (26 décembre 2024) — Revalorisation SMIG/SMAG 2025-2026.

CNSS, Présentation comparative Assiette de cotisation — Arrêté n° 1314-25 du 29 septembre 2025.

*Fatna Mounib, Experte en Conformité Sociale & Contentieux CNSS, Ex-Directrice Régionale CNSS (Rabat et Oriental) | Fondatrice de CapConform Consulting