La Bourse de Casablanca et Maroc PME scellent un partenariat stratégique

La Bourse de Casablanca et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (Maroc PME) ont signé, mercredi 6 mai, une convention-cadre de partenariat stratégique, dans le cadre de la dynamique nationale visant à renforcer la compétitivité et la croissance des TPME.

Cet accord, signé par Nasser Seddiqi, DG de la Bourse de Casablanca, et Anouar Alaoui Ismaili, DG de Maroc PME, a pour objectif de fixer un cadre de collaboration visant à soutenir la structuration, la résilience, la compétitivité et la croissance des TPME, en les préparant à accéder au financement du marché boursier.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des TPME afin d’en faire un levier essentiel de la compétitivité nationale. Il s’appuie sur la complémentarité naturelle entre l’engagement de la Bourse de Casablanca dans l’accompagnement des entreprises vers le marché boursier et les dispositifs portés par Maroc PME, notamment le Pacte TPME 2025-2030.

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Aussi, les objectifs de ce partenariat s’articulent autour de trois axes principaux :

• Mise en place d’un mécanisme commun d’orientation et de mise en relation, assurant une fluidité des flux entre les dispositifs des deux institutions, pour identifier les entreprises à fort potentiel et les orienter vers les parcours les plus adaptés.

• Renforcement des capacités à travers l’organisation d’actions communes de formation et de montée en compétences, portant sur les critères d’éligibilité au marché boursier et les exigences de gouvernance et de transparence.

• Promotion et l’animation conjointes, via la co-organisation d’événements, de rencontres régionales et d’actions de sensibilisation afin de promouvoir les opportunités de financement offertes par le marché des capitaux et les dispositifs d’appui du Pacte TPME.

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À cette occasion, Nasser Seddiqi a déclaré: «La Bourse de Casablanca réaffirme sa vocation de levier de financement à long terme au service de l’économie réelle. La convention conclue avec Maroc PME nous permettra de poursuivre l’identification et l’accompagnement des entreprises les plus prometteuses, en les préparant au mieux aux exigences du marché boursier et contribuer ainsi à l’émergence de véritables champions nationaux ».

De son côté, Anouar Alaoui Ismaili a souligné que le PACTE TPME e « marque un changement de paradigme à plusieurs niveaux», en consacrant une approche d’accompagnement territorialisée, ouverte à tous les secteurs et couvrant tout le cycle de vie de l’entreprise.

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«Sa mise en œuvre s’appuie sur une logique de partenariat renforcé, à travers la mobilisation de plusieurs acteurs engagés aux côtés de Maroc PME. C’est dans ce cadre que plusieurs conventions ont été signées avec des partenaires stratégiques, dont la Bourse de Casablanca, afin d’accompagner efficacement la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique», a-t-il soutenu.

Cette convention symbolise la volonté commune des deux institutions de fédérer leurs expertises, leurs réseaux et leurs dispositifs au service d’un écosystème d’appui aux entreprises plus intégré, plus lisible et plus performant, soutenant ainsi le développement économique du Maroc, relève un communiqué conjoint.