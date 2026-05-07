Irlande : les opportunités d’investissement au Maroc présentées à la communauté économique de Dublin

Les opportunités d’investissement au Maroc et les nombreux atouts du Royaume en tant que base industrielle et logistique de premier plan aux portes de l’Europe et à l’entrée du continent africain ont été présentés, mercredi, à la communauté économique et d’affaires dans la capitale irlandaise, Dublin.

Lors d’une conférence économique d’envergure, tenue sous la bannière « Doing Business in Morocco » autour du thème « Maroc/Irlande : un partenariat reliant l’Europe à la frontière de croissance de l’Afrique », plusieurs intervenants se sont succédés pour mettre en valeur la vocation du Maroc en tant que destination de choix pour les investisseurs, à la faveur de sa stabilité et d’un socle économique solide, fruit de plus de deux décennies de réformes tous azimuts ayant permis au Royaume de s’imposer sur les radars des investisseurs.

Prenant la parole, l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a souligné que cette conférence illustre la dynamique positive des relations de coopération entre le Maroc et l’Irlande.

« Alors que le Maroc et l’Irlande célèbrent 50 ans de relations diplomatiques, nous entrons dans une nouvelle phase, portée par l’investissement, les partenariats commerciaux et une ambition économique commune », a-t-il déclaré, relevant que le Maroc offre aux entreprises irlandaises une porte d’entrée sûre, compétitive et propice aux affaires vers l’Afrique, considérée comme la nouvelle frontière de croissance.

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Grâce à sa stabilité, à ses infrastructures modernes et à ses écosystèmes industriels avancés, le Maroc constitue une base idéale pour une expansion régionale, a poursuivi le diplomate, mettant en avant la connectivité logistique du Royaume, assurée par des ports de classe mondiale et des réseaux de transport performants. Combinée à de nombreux accords de libre-échange, cette connectivité permet un accès fluide aux marchés africains et internationaux.

Au-delà des infrastructures, le Maroc a développé des partenariats économiques solides et durables à travers l’Afrique dans les secteurs de la banque, des télécommunications, de l’énergie et de l’industrie, créant de réelles opportunités de co-investissement et de croissance, a-t-il ajouté, invitant la communauté d’affaires irlandaise à saisir ces opportunités pour bâtir des partenariats concrets.

Par la suite, l’assistance, composée notamment de membres du gouvernement irlandais, dont Neale Richmond, ministre d’État pour le développement international et Jim Gildea, du comté de Dún Laoghaire–Rathdown, ainsi que de représentants de plusieurs entreprises opérant dans divers secteurs, a suivi une présentation de Ali Seddiki, directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), qui a passé en revue les atouts du Royaume ainsi que les réformes continues mises en œuvre en faveur d’une société plus égalitaire et démocratique, ayant permis d’asseoir des fondamentaux macroéconomiques solides.

Le responsable a également mis en lumière les investissements d’envergure réalisés au service d’un développement durable et inclusif, couvrant un large éventail de secteurs, de l’éducation aux énergies renouvelables, en passant par la santé, le transport, l’industrie, les infrastructures, ainsi que les métiers du digital et de l’innovation.

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Rappelant l’ouverture qui caractérise l’environnement des affaires au Maroc, le directeur général de l’AMDIE a énuméré les atouts du Royaume en tant que hub stratégique, doté d’infrastructures répondant aux plus hauts standards internationaux. Il a notamment cité le port Tanger Med, un réseau autoroutier développé, le premier train à grande vitesse en Afrique et des aéroports de classe mondiale.

La conférence de Dublin a également été l’occasion de présenter Casablanca Finance City (CFC), un centre financier de premier plan, solidement positionné pour relier les communautés d’affaires en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

CFC s’impose comme un catalyseur de l’investissement mondial, a indiqué Lamia Merzouki, directrice générale adjointe de CFC, soulignant que depuis sa création en 2010, le Maroc a développé un hub d’affaires international classé premier centre financier en Afrique depuis 2016.

Cela confirme le rôle majeur de CFC dans la mobilisation de capitaux et le développement de projets à travers le continent africain, a-t-elle précisé, mettant en avant les piliers qui fondent l’attractivité du centre financier auprès des communautés d’affaires internationales.

Organisée par l’AMDIE, en partenariat avec l’ambassade du Maroc en Irlande et le Sandyford Business District, la conférence de Dublin a suscité un vif intérêt au sein de la communauté d’affaires locale. Plusieurs opérateurs économiques irlandais ont manifesté un intérêt marqué pour l’offre économique et d’investissement du Maroc, notamment dans les secteurs industriels, de l’agritech, des énergies renouvelables, de l’industrie automobile et de l’aéronautique.

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La conférence a été rythmée par plusieurs séquences thématiques de haut niveau, mettant en lumière les principaux secteurs stratégiques porteurs de coopération entre le Maroc et l’Irlande.

À travers cette mission économique en Irlande, le Maroc confirme ainsi sa volonté de hisser la coopération maroco-irlandaise à un niveau supérieur, en favorisant l’émergence de passerelles concrètes entre les écosystèmes d’affaires des deux pays et en mettant en avant les multiples opportunités qu’offre aujourd’hui le Royaume aux investisseurs internationaux.

Après Dublin, une autre conférence similaire aura lieu, vendredi, à Cork, deuxième plus grande ville d’Irlande et l’un de ses principaux pôles économiques, abritant une forte concentration de multinationales, notamment dans les secteurs pharmaceutique, technologique et agroalimentaire. La région accueille des géants comme Apple, ainsi que de nombreuses entreprises, ce qui en fait l’un des principaux hubs industriels et d’exportation du pays.