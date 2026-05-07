Méditerrania Capital Partners jette son dévolu sur un autre laboratoire pharmaceutique

Huit ans après sa création, le laboratoire pharmaceutique marocain Arwa Medic s’associe à l’un des géants du capital-investissement au Maroc.

En effet, cet opérateur de l’industrie de la santé, détenu par la famille Benyamani, s’apprête à inaugurer une nouvelle étape de son développement en s’appuyant sur Méditerrania Capital Partners, la société de gestion de fonds d’investissement présidée par Saad Bendidi, l’ex-patron de l’ONA, reconverti dans le private equity depuis une quinzaine d’années.

L’opération, qui porte sur près de 150 millions de dirhams, permettra au spécialiste des solutions pharmaceutiques destinées aux traitements et soins de dialyse, et plus généralement aux produits dits de soluté, de financer un programme ambitieux de développement et de diversification de portefeuille.

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Pour Méditerrania Capital Partners, un tel investissement, s’il venait à se concrétiser, serait le troisième du groupe dans le domaine de la santé, après Akdital et Laprophan.

Quant à Arwa Medic, le mariage avec un investisseur professionnel permet à l’entreprise familiale basée à Marrakech d’institutionnaliser son tour de table et de préparer potentiellement une ouverture plus prononcée sur le marché financier à horizon de quatre à cinq ans. À suivre !