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SIAM 2026 : Zine Capital Invest dévoile ses ambitions et son pari sur l’innovation agroalimentaire

by Challenge
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Au cœur du Salon International de l’Agriculture au Maroc à Meknès, le groupe Zine Capital Invest s’impose comme l’un des acteurs les plus dynamiques du paysage agroalimentaire national. Entre innovation, souveraineté alimentaire et expansion internationale, le groupe affirme une trajectoire de croissance assumée. Reportage vidéo à découvrir.

Présent sur le SIAM 2026, Zine Capital Invest, acteur de référence de l’agroalimentaire et de la distribution au Maroc, met en avant son positionnement stratégique dans l’écosystème agroalimentaire marocain. Le groupe revendique un rôle actif dans la modernisation du secteur, porté par une vision centrée sur l’innovation et l’amélioration continue des procédés de production.

Dans un contexte où l’agriculture fait face à des défis climatiques et économiques croissants, l’entreprise insiste sur la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire du Royaume. L’objectif est clair : soutenir la production locale et consolider les chaînes de valeur nationales.

Innovation et diversification au cœur du modèle

Au centre de son dispositif industriel, le groupe développe ses activités historiques dans la production de semoule et de couscous, tout en accélérant sa diversification vers les sauces, les huiles et le snacking. Cette stratégie vise à répondre à l’évolution des habitudes de consommation et à renforcer la compétitivité de ses produits.

Le SIAM a également été l’occasion de mettre en lumière des solutions innovantes destinées à optimiser la transformation alimentaire, améliorer la qualité des produits et renforcer l’efficacité des chaînes de production. Une approche qui s’inscrit dans une logique de modernisation continue du secteur.

Une ambition internationale affirmée

Au-delà du marché national, Zine Capital Invest affiche une forte ambition à l’international. Le groupe revendique aujourd’hui une présence dans plus de 30 pays, confirmant son positionnement comme acteur exportateur majeur de l’agroalimentaire marocain.

Cette expansion s’accompagne d’une stratégie d’investissement tournée vers le développement industriel et la consolidation des capacités de production, avec pour objectif de renforcer durablement sa compétitivité à l’échelle mondiale.

À travers sa participation au SIAM 2026, le groupe confirme sa volonté d’être un moteur de transformation du secteur agroalimentaire marocain. Entre innovation technologique, montée en gamme et expansion internationale, Zine Capital Invest trace les contours d’une croissance structurée et durable.

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