Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
À Figuig, un nouvel espoir pour les jeunes femmes : le Centre pédagogique et humanitaire Omar Tazi ouvre ses portes
19ème Congrès Mondial de l’Eau  Des solutions hydriques concrètes en vue 
Décryptage – Best of du 30 novembre 2025 : Mutuelles au Maroc, l’envers du système
Karim Bernoussi, [CEO et co-fondateur d’Intelcia]
Le groupe H&S Invest crée une nouvelle filiale dans le prêt-à-porter
Decryptage : Santé au Maroc, Abdelaziz Alaoui éclaire les enjeux et le rôle de la mutualité
Les particuliers redynamisent le marché boursier
PLF-2026: une dette maîtrisée en dépit des lourds engagements de l’Etat
SUV électrique premium : le Zeekr 7X débarque au Maroc
Maroc : les recettes Voyages dépassent les prévisions en 2025
Le 24 novembre 2025 marque une étape majeure pour Intelcia. Les actionnaires dirigeants du groupe marocain, présidé et cofondé par Karim Bernoussi, ont finalisé l’acquisition des 65 % du capital détenus depuis 2016 par Altice, le groupe du franco-marocain Patrick Drahi.

Cette opération confère désormais au management marocain le contrôle total d’Intelcia, avec la volonté d’y associer leurs managers. Aux côtés de son associé Youssef El Aoufir, Karim Bernoussi entend utiliser cette autonomie stratégique pour accélérer le développement international du groupe, cibler de nouvelles acquisitions et adresser commercialement des acteurs télécom mondiaux jusque-là inaccessibles.

Le financement combine réinvestissement des actionnaires et managers et recours à la dette, avec la possibilité d’ouvrir le capital à de nouveaux investisseurs pour soutenir la croissance.  Cette étape offre à Intelcia une liberté stratégique totale et la possibilité de renforcer l’implication de nos équipes dans la gouvernance et le développement futur. 

L’opération inaugure ainsi un nouveau chapitre pour le groupe, consolidant sa présence internationale tout en affirmant un leadership marocain sur l’ensemble de son capital.

