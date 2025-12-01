Karim Bernoussi, [CEO et co-fondateur d’Intelcia]

Le 24 novembre 2025 marque une étape majeure pour Intelcia. Les actionnaires dirigeants du groupe marocain, présidé et cofondé par Karim Bernoussi, ont finalisé l’acquisition des 65 % du capital détenus depuis 2016 par Altice, le groupe du franco-marocain Patrick Drahi.

Cette opération confère désormais au management marocain le contrôle total d’Intelcia, avec la volonté d’y associer leurs managers. Aux côtés de son associé Youssef El Aoufir, Karim Bernoussi entend utiliser cette autonomie stratégique pour accélérer le développement international du groupe, cibler de nouvelles acquisitions et adresser commercialement des acteurs télécom mondiaux jusque-là inaccessibles.

Le financement combine réinvestissement des actionnaires et managers et recours à la dette, avec la possibilité d’ouvrir le capital à de nouveaux investisseurs pour soutenir la croissance. Cette étape offre à Intelcia une liberté stratégique totale et la possibilité de renforcer l’implication de nos équipes dans la gouvernance et le développement futur.

L’opération inaugure ainsi un nouveau chapitre pour le groupe, consolidant sa présence internationale tout en affirmant un leadership marocain sur l’ensemble de son capital.