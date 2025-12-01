Alertes
Santé

Décryptage – Best of du 30 novembre 2025 : Mutuelles au Maroc, l’envers du système

by Challenge
written by Challenge

Dans cet épisode de Décryptage, nous ouvrons un dossier sensible qui touche des millions de Marocains : le système des mutuelles.

Un système conçu pour soutenir et protéger, mais qui se retrouve aujourd’hui au centre de questions cruciales.
Qui le finance ? Comment fonctionne-t-il ? Et pourquoi les critiques autour de sa gouvernance et de sa transparence ne cessent-elles d’augmenter ?

Dans cette émission, nous plongeons au cœur du dispositif :
Nous écoutons des spécialistes, analysons les chiffres, décortiquons les textes juridiques et confrontons la réalité à des données précises.
Les mutuelles remplissent-elles réellement leur mission ?
Le système nécessite-t-il une réforme profonde ou simplement une réorganisation ?
Et quelle place occupe le citoyen face à toutes ces transformations ?

Décryptage embarque le téléspectateur dans un voyage au-delà des portes closes.
Entre gestion des ressources, attentes des adhérents et enjeux sociaux liés à la santé et à la protection sociale.

Un épisode qui révèle l’envers du décor et ouvre le débat sur l’avenir des mutuelles au Maroc, à une époque où la dignité du citoyen et la qualité des services sont au centre des priorités.

