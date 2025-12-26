Alertes
Il fait l'actu

Karim Tajmouati, [Directeur général de l’ANCFCC]

Sous la direction de Karim Tajmouati, l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) a clôturé encore l’exercice 2025 sur des performances inédites, tant sur le plan opérationnel que financier.

Réuni le 18 décembre 2025, le Conseil d’Administration de l’Agence a validé un chiffre d’affaires record de 10,9 milliards de DH, en hausse de 17% par rapport à 2024, avec une contribution de 7,5 milliards de DH aux finances publiques, dont 6,5 milliards versés directement au Budget général de l’État. Sur le plan opérationnel, l’ANCFCC a immatriculé 1,1 million d’hectares et produit 430.000 titres fonciers, soit une progression de 15% sur un an. Les inscriptions foncières ont atteint plus de 1,2 million d’actes, incluant 150.000 titres en zones rurales, illustrant l’accélération de la sécurisation foncière.

L’Agence a également renforcé sa stratégie de transformation digitale, avec un focus sur la cybersécurité et la modernisation des systèmes d’information. Le Conseil d’Administration a salué le rôle stratégique de l’ANCFCC dans les grands projets nationaux, mettant en avant l’engagement et le professionnalisme du management et des équipes pilotés par Karim Tajmouati.

