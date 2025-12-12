Alertes
Nabil Amar [PDG de Cash Plus]
Nabil Amar [PDG de Cash Plus]

Nabil Amar, [PDG de Cash Plus]

L’introduction en Bourse de Cash Plus s’est imposée comme l’un des grands succès récents du marché financier marocain. Souscrite 64 fois par près de 81.000 investisseurs, elle consacre l’entrée remarquée de la première fintech de la place casablancaise dans l’univers coté.

Cette opération marque un tournant stratégique : elle ouvre à l’entreprise un accès direct au financement par le marché et fait émerger un nouveau profil d’acteur, technologique, agile et centré sur l’inclusion financière.

La première séance de cotation a confirmé l’intérêt exceptionnel suscité par cette IPO, l’action clôturant à 219,95 DH, soit près de 10 % au-dessus du prix d’introduction. Au-delà du signal boursier, le phénomène révèle une mutation plus profonde : l’épargne nationale se tourne désormais vers des modèles digitaux capables de transformer les usages quotidiens, du paiement mobile aux solutions pour commerçants.

Avec son réseau de 5.000 agences et plusieurs millions d’utilisateurs, Cash Plus, dirigé par Nabil Amar, illustre pleinement cette capacité à faire de l’innovation un actif stratégique. Le profil majoritairement individuel des souscripteurs (plus de 79.000 personnes physiques) confirme l’appétit croissant des citoyens pour la Bourse et l’émergence d’un véritable canal de participation économique populaire.

