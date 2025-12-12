Holmarcom veut prendre le contrôle de la BMCI  

Après l’acquisition de la totalité de la participation deu groupe français Crédit Agricole dans le capital de Crédit du Maroc, le Groupe Holmarcom de la famille Bensaleh jette son dévolu sur la BMCI, contrôlée par un autre acteur français.

Holmarcom Finance Company, filiale du groupe marocain, « confirme être entré en discussions exclusives avec BNP Paribas, en vue d’une éventuelle acquisition de sa participation de 67% dans le capital de la BMCI, dans laquelle le Groupe Holmarcom est actionnaire depuis 30 ans ».

Lire aussi | Renault Group Maroc et ses partenaires sociaux scellent une nouvelle étape

En effet, le pôle Finance du Groupe a engagé, ces dernières années, une dynamique de croissance structurée, axée sur un développement durable et pérenne, avec la volonté d’accompagner l’évolution continue du secteur financier du Royaume.

« Ces discussions sont à un stade préliminaire. Nous communiquerons en temps voulu si ce projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation en vigueur », explique le groupe.