Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
10ᵉ Réunion annuelle des Zones Économiques Spéciales à Luanda : Tanger Med érigée en modèle africain [Vidéo]
Maroc : Chery mise sur sa nouvelle gamme hybride
Les prévisions du samedi 13 décembre 2025
Réseaux sociaux: l’Australie montre la voie
2M dévoile sa programmation Spéciale CAN-2025
BTP: cinq associations se regroupent en une Fédération
La CAF et l’ONCF signent un partenariat stratégique pour la CAN-2025
Nouveau Kia Tasman : le premier pick-up de la marque arrive au Maroc
OCP Green Energy accélère sa transition solaire
CAN-2025: inwi déploie un dispositif exceptionnel en soutien aux Lions de l’Atlas
Challenge – N°994 • Du 12 au 18 décembre 2025
Sommaire

Challenge – N°994 • Du 12 au 18 décembre 2025

DOSSIER
Santé
Les nouveaux Groupements sanitaires territoriaux à l’épreuve des réalités du terrain

FIFM 2025
Un grand cru renversant de découvertes

INTERVIEW
Abdelaziz ALAOUI
Président du Conseil d’Administration de la CMIM

ACTUALITÉ
La CDG révèle sa stratégie 2030

SCANNER – ACTUALITÉ
Rabat
Un colloque mondial pour penser la « géopolitique du sens »

ENTREPRISES & MARCHÉS
Sécurité alimentaire
L’UM6P ouvre la voie à une agriculture adaptée en Afrique

Ferroviaire
L’ONCF en vitrine au Rail Industry Summit Morocco

Fiscalité
Retenue à la source : une extension justifiée par l’efficacité

Portuaire
Le succès de Nador West, porté par le courant

Moyens de paiement
La stratégie de BAM pour renforcer la confiance dans les paiements numériques

Commerce
Décembre 2025 : un test de résilience pour le retail et le CHR marocains

Digital & High-Tech

AUTOMOBILE
Nouveauté
BYD dévoile la SEAL 5 et ouvre un nouveau showroom à Casablanca

Nouveauté
Chery mise sur l’hybride pour renforcer son implantation au Maroc

M-AUTOMOTIV Nour Rallye Raid
Une 2ᵉ édition placée sous le signe du sport et de la solidarité

Partenariat
Renault et Ford unissent leurs forces dans l’électrique

MAGAZINE
Brèves – Culture

International
Extrême droite en France : une menace systémique

