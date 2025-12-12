M’hammed Kabbaj [PDG de la SGTM]

L’introduction en Bourse de SGTM a déclenché un engouement rarement observé sur la place casablancaise. Le géant du BTP, déjà considéré comme l’un des piliers nationaux du secteur, a attiré une vague d’investisseurs dès l’ouverture de la période de souscription. Selon les premières données recueillies auprès du marché, l’opération aurait été sursouscrite 34 fois, portant la demande globale à plus de 171 milliards de DH pour un montant initial de 5 milliards de DH.

En attendant la publication officielle des résultats par la Bourse de Casablanca, les chiffres qui circulent témoignent de l’ampleur inédite de l’attrait suscité par SGTM. Pas moins de 173 000 souscripteurs auraient participé à l’opération, un niveau jamais atteint dans l’histoire des IPO marocaines. Une telle mobilisation, mêlant investisseurs particuliers, institutionnels et acteurs du marché, illustre la confiance accordée à un groupe considéré comme une référence dans l’exécution de chantiers structurants à l’échelle nationale.

Cette affluence record vient confirmer la solidité du positionnement de SGTM, dont la réputation d’excellence opérationnelle, la visibilité de son carnet de commandes et son rôle central dans les grands projets du Royaume ont constitué des arguments décisifs pour les investisseurs. Avec cette IPO d’envergure, SGTM ne se contente pas de franchir un cap stratégique : elle redessine les standards du marché marocain en matière de participation, de volume et d’intérêt public pour les valeurs industrielles de premier plan.