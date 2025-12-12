CAN-2025: inwi déploie un dispositif exceptionnel en soutien aux Lions de l’Atlas

Alertes
À l’occasion de la Coupe Africaine organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, inwi, partenaire officiel du football national, annonce le déploiement d’un dispositif exceptionnel destiné à accompagner les Lions de l’Atlas et à offrir aux supporters une expérience unique, immersive et fédératrice.

À travers cette initiative, l’opérateur réaffirme son engagement indéfectible envers l’équipe nationale, renforce l’adhésion autour de sa nouvelle signature « Sir B3id », et met en avant l’énergie du football ainsi que la proximité qui le lie aux millions de supporters marocains.

Pour permettre au public de vivre pleinement cette compétition, inwi mettra en place, à Anfa Park Casablanca, une Fan Zone dédiée à la diffusion en direct des matchs, et en particulier du parcours de l’équipe nationale. Cet espace se veut un lieu de rassemblement populaire où les supporters pourront vibrer ensemble dans une ambiance festive et conviviale.

La Fan Zone de inwi proposera également plusieurs animations immersives conçues pour enrichir l’expérience des visiteurs. Une zone interactive permettra aux fans d’accéder à des contenus exclusifs et de profiter de dispositifs créatifs inspirés de l’équipe nationale. Des expériences ludiques et sportives seront également proposées, notamment un parcours de sprint chronométré autour de l’univers d’Achraf Hakimi, afin d’ajouter une touche dynamique et divertissante à l’événement.

Une animation gaming en cloud permettra par ailleurs aux visiteurs de vivre pleinement la performance du réseau 5G inwi à travers une expérience vidéoludique intuitive et accessible.

Dans le même esprit de mobilisation et de proximité, inwi lance une nouvelle campagne nationale réitérant son soutien à l’équipe marocaine. La campagne invite les Marocains à se rallier derrière les Lions de l’Atlas et à partager une même fierté nationale à l’occasion de ce rendez-vous continental.

inwi proposera également des offres spécialement conçues pour accompagner les usages des supporters durant la compétition, leur permettant ainsi de vivre intensément leur passion pour le football africain.

À travers ce dispositif global, inwi confirme son rôle d’opérateur digital engagé, proche des Marocains et mobilisé pour accompagner chaque moment fort du football national. Avec « Sir B3id », inwi poursuit sa mission d’être un acteur fédérateur au service d’un Maroc connecté, passionné et tourné vers l’avenir.

