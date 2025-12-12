OCP Green Energy accélère sa transition solaire

OCP Green Energy (OGE), filiale du Groupe OCP, a procédé récemment à Khouribga, à la mise en service effective de la première phase de son programme d’investissement solaire, totalisant une capacité de 202 mégawatts-crête (MWc). Une étape qui marque un jalon décisif dans la feuille de route de décarbonation du géant mondial marocain des phosphates.

La première phase, désormais opérationnelle, s’étend sur trois centrales solaires stratégiques, d’un investissement de près de 1,8 milliard de DH, à savoir : Benguerir (67 MWc), Foum Tizi (30 MWc) et Oulad Farès, dans la province de Khouribga. Avec ses 105 MWc installés, cette dernière se distingue comme la plus grande infrastructure photovoltaïque actuellement opérationnelle au Maroc. «Le Groupe OCP s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Dans cette perspective, il poursuit des étapes intermédiaires ambitieuses, en particulier dans le domaine de l’électricité, avec la volonté de garantir un approvisionnement intégralement issu de sources renouvelables», a déclaré Omar Kadir, Directeur général de OCP Green Energy. Et Hanane Morchid, Responsable Développement Durable et Innovation de rappeler que la durabilité constitue aussi un levier de compétitivité du Groupe OCP. Elle ajoute par ailleurs, que : «la stratégie de développement durable est une stratégie business, puisqu’elle nous permet d’atteindre des coûts d’énergie très bas».

Il faut dire qu’OGE s’impose comme un véritable pilier de la stratégie énergétique du Groupe OCP, en incarnant sa volonté de conjuguer performance industrielle et durabilité. Créée en 2022, cette filiale dédiée à la production et au stockage d’énergies renouvelables a pour mission de sécuriser l’autonomie énergétique des sites miniers et industriels du Groupe, en intégrant des solutions de stockage innovantes pour fiabiliser l’approvisionnement. Avec, au total, 202 MW solaires déjà opérationnels, OGE a bouclé la première phase de son programme d’investissement. Dans le détail, cette capacité couvre une part significative des besoins électriques d’OCP, tout en exportant de l’électricité via le réseau national de l’ONEE, destinée à d’autres installations industrielles stratégiques.

Sans compter que le plan de l’Office prévoit de porter ses capacités renouvelables à 1,2 GW d’ici 2027, puis à plus de 2 GW par la suite, avec au moins 2 GWh de stockage. Ce modèle intégré, combinant solaire, éolien et batteries, traduit la volonté du Groupe de convertir les contraintes climatiques en véritables atouts de compétitivité durable.

Partenariat international, expertise marocaine

Toujours est-il, que ces trois sites stratégiques ont mobilisé un large écosystème d’entreprises marocaines, notamment dans l’ingénierie et la construction. Ils ont également bénéficié du soutien de partenaires financiers internationaux de premier plan, dont la Société financière internationale (SFI, Groupe Banque mondiale), la Banque africaine de développement (BAD) et la KfW. Faut-il souligner, que la SFI a accordé en 2023 un financement de 100 millions d’euros, attestant de la gouvernance exemplaire et de la robustesse technique des projets. Aussi, ces financements incluent des contributions du «Clean Technology Fund», destinées au développement de systèmes innovants de stockage d’énergie.

BESS, une première au Maroc

Dans une démarche d’innovation continue, OGE a lancé à Benguerir le premier projet de stockage d’électricité par batteries à grande échelle au Maroc (BESS). D’une capacité de 25 MW/125 MWh, ce dispositif, qui sera opérationnel en 2026, permettra de stocker l’énergie solaire produite durant la journée et de la restituer aux heures de pointe; de quoi garantir une alimentation stable et continue. Selon Omar Kadir, la technologie retenue, LFP (Lithium-Fer-Phosphate), offre sécurité, stabilité thermique et longue durée de vie. Elle constitue un atout pour réduire la facture énergétique et optimiser la performance des projets. Quoi qu’il en soit, avec ce choix stratégique, OCP Green Energy se positionne comme pionnier de l’intégration du stockage à grande échelle au Maroc.

Vers une compétitivité durable

Au-delà de l’objectif de neutralité carbone fixé pour 2040, la stratégie énergétique d’OCP s’inscrit dans une logique industrielle et économique. Grâce à la réhabilitation des sites miniers, OGE dispose d’un foncier sécurisé pour déployer de grandes centrales solaires. Selon le Groupe OCP, la baisse continue du coût des technologies photovoltaïques et du stockage par batteries lui permet de produire une électricité compétitive, réduisant sa dépendance aux énergies fossiles et renforçant sa résilience face à la volatilité des marchés internationaux. Une énergie qui alimente directement les sites miniers et industriels du Groupe et soutient l’approvisionnement des stations de dessalement opérées par OCP Green Water, garantissant du coup l’autonomie hydrique du Groupe. Et en combinant énergie, eau et industrie dans une même dynamique intégrée, ce dernier transforme la transition énergétique en un levier de compétitivité et de durabilité.

OCP place l’énergie au centre de son plan 2023-2027



Pour augmenter ses capacités de production, soutenir la transition vers des engrais sur mesure plus efficients, plus durables et mieux adaptés aux besoins réels des sols et des cultures, tout en consolidant sa flexibilité industrielle et sa compétitivité sur le plan mondial, le Groupe OCP s’est engagé dans un plan d’investissement (2027-2023) de l’ordre de 13 milliards de dollars. Un programme qui permet de sécuriser les intrants critiques (eau, énergie, azote) grâce au développement d’énergies renouvelables, de systèmes hydriques circulaires et de la filière hydrogène/ammoniac vert. Objectif : réduire les coûts sur le long terme, sécuriser les approvisionnements, et soutenir la transition vers un modèle industriel intégré, compétitif et durable. Dans le cadre de ce plan d’investissement, le Groupe OCP a ainsi placé l’énergie renouvelable au coeur de sa stratégie industrielle, aux côtés de l’eau issue de sources non conventionnelles, de l’hydrogène et de l’ammoniac vert. L’ambition du programme énergétique du Groupe est d’atteindre 100 % de couverture de ses besoins en énergie électrique à partir de sources renouvelables dès 2027, porter la capacité installée à 1,2 GW d’ici 2027 puis plus de 2 GW au-delà, afin d’accompagner la montée en puissance de ses capacités de production et sa stratégie d’investissement dans la production d’eau de sources non conventionnelles. La stratégie énergie est portée par une filiale dédiée, à savoir OCP Green Energy (OGE).