Le Maroc lance un projet pionnier d’hydrogène vert avec des partenaires internationaux

Sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président français Emmanuel Macron, un accord de taille a été signé entre le gouvernement marocain et les partenaires internationaux TE H2, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) et A.P. Møller Capital.

Ce contrat préliminaire de réservation du foncier pour le projet « Chbika » marque une étape majeure dans le développement de l’hydrogène vert au Maroc.

Implanté dans la région de Guelmim-Oued Noun, le projet « Chbika » vise à établir une capacité de production d’un gigawatt (GW) d’énergie renouvelable à partir de sources solaires et éoliennes. Cette énergie alimentera une installation de production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau de mer dessalée, transformée ensuite en 200 000 tonnes d’ammoniac vert par an, destinées principalement au marché européen. Il s’agit de la première phase d’un programme plus vaste, qui ambitionne de faire du Maroc un pôle mondial pour l’hydrogène vert.

Le consortium, composé de TE H2 – coentreprise entre TotalEnergies et le Groupe EREN –, de CIP et d’A.P. Møller Capital, se répartit les responsabilités clés du projet : TE H2 et CIP se concentreront sur la production d’énergie solaire, éolienne et d’hydrogène vert, tandis qu’A.P. Møller Capital gérera le développement des infrastructures portuaires et de transport nécessaires.

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a salué l’engagement des autorités marocaines pour cette attribution stratégique : « Le Maroc, grâce à ses ressources renouvelables exceptionnelles et à sa proximité géographique, est un partenaire idéal pour atteindre les objectifs du Green Deal européen. » De son côté, David Corchia, DG de TE H2, a souligné l’impact de ce projet sur le développement industriel et économique du pays, affirmant que le Maroc a le potentiel de devenir un fournisseur clé d’énergie propre pour l’Europe.

Ce projet inédit, fruit d’une collaboration internationale ambitieuse, fait du Maroc un acteur central de la transition énergétique mondiale. Philip Christiani, partenaire chez CIP, a confirmé cet objectif, décrivant le Royaume comme « à l’avant-garde de la transition énergétique ». Kim Fejfer, DG d’A.P. Møller Capital, a pour sa part mis en avant l’importance de développer des infrastructures de transport pour assurer la compétitivité de l’hydrogène vert à l’échelle mondiale.