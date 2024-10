Air Arabia renforce la connectivité entre le Maroc et l’Europe avec de nouvelles liaisons depuis Tétouan

La compagnie low-cost Air Arabia a inauguré deux nouvelles liaisons directes depuis la charmante ville de Tétouan vers les métropoles européennes de Rotterdam et Paris.

Ces liaisons, respectivement lancées les 27 et 28 octobre, offrent aux voyageurs marocains et européens une opportunité inédite de découvrir ces destinations emblématiques tout en favorisant les échanges culturels et économiques entre les régions.

La liaison directe vers Rotterdam permet aux passagers de profiter de l’architecture avant-gardiste et du port emblématique de la ville. Avec ses nombreux musées et sa scène culinaire variée, Rotterdam séduit par son ambiance cosmopolite. Les vols, opérés par des Airbus A320, partent de Tétouan le lundi et le samedi à 14h20 pour une arrivée à 17h30. Le retour de Rotterdam se fait à 16h30 pour une arrivée à Tétouan à 21h25.

Parallèlement, la liaison vers Paris a été inaugurée le 27 octobre. La capitale française, avec ses monuments iconiques comme la Tour Eiffel et le Louvre, attire chaque année des millions de visiteurs grâce à sa riche histoire et sa culture sophistiquée. Les vols à destination de Paris partent de Tétouan le dimanche et le jeudi à 15h15 pour arriver à 18h00, tandis que les retours sont programmés à 18h50, arrivant à 21h30.

Le programme de fidélité ‘Air Rewards’ permet aux clients de cumuler des points sur leurs dépenses, échangeables contre des vols gratuits ou des services supplémentaires, reflétant l’engagement d’Air Arabia à offrir une expérience de haute qualité à ses passagers. Les réservations peuvent être effectuées en ligne sur le site officiel d’Air Arabia, par le biais du centre d’appels ou auprès des agences de voyage partenaires. Pour une expérience de voyage optimale, le service d’enregistrement en ligne est également disponible via le site web ou l’application mobile de la compagnie.