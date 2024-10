Ce que contient la déclaration commune signée par le Souverain et le Président français

Dans le cadre de la visite d’État du Président Emmanuel Macron au Maroc, du 28 au 30 octobre, une déclaration historique signe l’avènement d’une nouvelle ère dans les relations franco-marocaines.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Macron officialisent un « partenariat d’exception renforcé », visant à approfondir et structurer la coopération entre les deux nations, dans des domaines stratégiques et face aux défis du XXIe siècle.

Une histoire et des liens humains profonds

Ce partenariat « d’exception renforcé » ne se limite pas à de simples relations bilatérales. Les deux dirigeants veulent incarner, dans ce nouveau cadre, la profondeur historique de leurs liens, tout en reconnaissant les relations humaines et culturelles exceptionnelles entre les peuples français et marocain. Ce socle commun sert de fondement pour une coopération qui se déploie depuis plusieurs décennies, et qui est aujourd’hui appelée à prendre une dimension plus dynamique et ambitieuse.

Les deux chefs d’État expriment aussi leur détermination à capitaliser sur les acquis de ce partenariat pour le projeter vers l’avenir, en phase avec les évolutions majeures qui redessinent les contextes régionaux et internationaux. Leur objectif est de créer un cadre stratégique qui dépasse les contingences immédiates, pour devenir un pilier stable et pérenne des relations franco-marocaines. Ce partenariat impliquera de manière active et intégrée tous les acteurs concernés : collectivités territoriales, institutions économiques, jeunesse et société civile, tant du côté marocain que français.

Une coopération stratégique panoptique

Cette nouvelle alliance se veut vaste et multidimensionnelle. Elle s’étend au dialogue politique, aux échanges économiques et aux relations humaines, afin de mieux répondre aux aspirations actuelles des deux nations et à celles des générations futures. Les deux pays se veulent aussi des partenaires stratégiques dans des domaines variés, notamment dans le cadre des relations bilatérales, mais aussi sur la scène internationale.

Le partenariat reflète la volonté de répondre aux défis communs par une coopération renforcée dans plusieurs secteurs cruciaux pour le Maroc et la France : sécurité sanitaire, gestion de l’eau, sécurité alimentaire, transition énergétique, mobilité urbaine et infrastructures. Par ailleurs, le renforcement des capacités dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la défense et de la sécurité illustre leur volonté de s’adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles menaces. D’autres domaines comme l’éducation, la culture et le sport sont aussi mis en avant, avec un engagement commun pour l’organisation d’événements d’envergure, comme la Coupe du Monde de Football de 2030.

Des enjeux régionaux et internationaux

Dans un monde en mouvement, la question migratoire demeure un défi central pour la France et le Maroc. Les deux chefs d’État ont convenu de bâtir un agenda commun visant à réguler les flux migratoires, tout en favorisant les mobilités légales et en luttant contre l’immigration irrégulière. Ce programme global s’articulera autour du principe de responsabilité partagée, en renforçant la coordination avec les pays d’origine, de transit et de destination.

Les enjeux sécuritaires et de développement économique en Afrique et dans l’Atlantique ont également été abordés. Considérant leur dialogue stratégique bilatéral, le Président Macron a salué le rôle stabilisateur du Maroc en Afrique, marqué par les initiatives royales de Sa Majesté Mohammed VI. De son côté, le Maroc appuie les efforts de la France pour rénover le partenariat Europe-Afrique, afin de l’adapter aux réalités du XXIe siècle et dans un esprit de respect et de bénéfices mutuels. Cette concertation accrue s’étend aussi aux relations euro-méditerranéennes et à la région du Proche et Moyen-Orient, dans l’optique de contribuer ensemble à la stabilité et au développement de ces zones.

Pour la souveraineté du Maroc sur le Sahara

La question du Sahara marocain reste un point central du partenariat d’exception entre la France et le Maroc. Dans cette déclaration, le Président Macron a réitéré son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, le qualifiant de cadre unique et durable pour une solution politique. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, continue de soutenir cette proposition comme étant le meilleur moyen d’assurer la paix et la prospérité dans la région, conformément aux résolutions de l’ONU.

« Je considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », a affirmé le Président Macron. Il a également salué les efforts du Maroc pour le développement économique et social de cette région, affirmant que la France resterait engagée dans l’accompagnement de ces initiatives en faveur des populations locales.

Pour l’environnement et la gouvernance globale

Sur le plan international, le Souverain marocain et le Président français ont souligné l’importance de protéger les biens publics mondiaux, notamment en matière de climat, de biodiversité et de préservation des océans. Ils partagent une vision commune de l’urgence climatique et s’engagent à promouvoir une gouvernance mondiale renforcée dans la lutte contre le changement climatique. Les deux pays veulent également participer activement à la résolution des crises internationales, notamment en Afrique et dans l’espace euro-méditerranéen, pour contrer l’escalade des conflits et soutenir la préservation de la règle de droit.

Afin d’assurer le suivi rigoureux de ce partenariat, les deux chefs d’État ont décidé de superviser personnellement la mise en œuvre de cet accord. Un comité stratégique restreint, constitué de représentants paritaires des deux pays, sera créé pour formuler des propositions concrètes et garantir l’approfondissement constant du partenariat. Cette supervision vise à fixer les priorités du partenariat et à donner les impulsions nécessaires pour répondre aux enjeux à venir.

En parallèle, cette instance complétera sans les remplacer les mécanismes déjà existants pour le pilotage des coopérations bilatérales, assurant ainsi une synergie maximale et un déploiement optimal des projets en cours et futurs.

Au service de la stabilité régionale

Le partenariat d’exception entre le Maroc et la France illustre une vision commune pour une coopération efficace face aux défis régionaux et mondiaux. Le Maroc et la France s’y engagent à œuvrer ensemble pour la paix, la stabilité et le développement, au bénéfice de leurs populations respectives et de la communauté internationale.

Ce partenariat stratégique renforcé démontre que la France et le Maroc sont prêts à affronter ensemble les défis du XXIe siècle, tout en renforçant leurs liens dans un cadre durable et tourné vers l’avenir.