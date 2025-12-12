Nouveau Kia Tasman : le premier pick-up de la marque arrive au Maroc

C’est récemment dans la région d’Agadir que Kia Maroc a dévoilé le Tasman, le tout premier pick-up de la marque conçu aussi bien pour les loisirs, l’aventure que pour les professionnels. Avec un design affirmé, des technologies avancées et des capacités de belle facture, le Kia Tasman entend offrir confort, polyvalence et robustesse.

«Le tout premier pick-up de Kia a été créé de A à Z pour transformer le marché et répondre à la demande croissante pour des pick-ups axés sur le style de vie et dotés de fonctionnalités avancées», avait déclaré Ho Sung Song, Président et CEO de Kia lors de la révélation mondiale de ce véhicule. Il faut dire que la marque sud-coréenne n’a pas eu grand mal à investir le segment du pick-up, elle qui dispose d’un véritable savoir-faire en matière de SUV tout-terrain. Dans les faits, le Tasman s’affranchit réellement des codes classiques du pick-up. Il n’y a qu’à voir sa silhouette, à la fois originale et imposante, qui met en avant justement le côté robuste de l’engin.

L’habitacle adopte la même approche, à savoir fonctionnel et confortable. La planche de bord symétrique, les larges aérateurs en nid d’abeille et la console centrale ergonomique offrent un accès intuitif aux commandes. Le Kia Tasman propose une technologie panoramique de dernière génération avec trois écrans (12,3’’ + 5’’ + 12,3’’) pour la gestion du véhicule et l’infodivertissement. L’usage de matériaux durables, tels que le cuir synthétique bio-PU ou les textiles en PET recyclé, illustre par ailleurs la démarche écoresponsable de Kia. Les finitions X-Line et X-Pro apportent une touche supplémentaire de caractère grâce à leurs combinaisons bicolores exclusives. À noter que les solutions de rangement ne manquent pas, avec notamment 33 litres disponibles sous la banquette arrière. Conçu pour le travail comme pour les loisirs, le Kia Tasman offre une caisse de 1 512 mm de long, 1 572 mm de large (1 186 mm entre les roues) et 540 mm de profondeur, soit un volume de 1 173 litres (VDA), l’un des meilleurs de sa catégorie. Sa structure de caisse multi-squelette permet de transporter jusqu’à 1 145 kg et de remorquer 3 500 kg, tout en offrant un confort et une stabilité remarquables.

Mécaniquement, le Kia Tasman hérite d’un 2,2 L diesel de 210 chevaux, animé au choix par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique à 8 rapports. Avec un couple de 441 Nm, il abat le 0 à 100 km/h en 10,4 secondes et frise allègrement les 185 km/h, offrant des performances solides au quotidien et sur terrains exigeants, dixit le constructeur. Il opte pour une suspension avant à double triangulation et un essieu arrière rigide avec ressorts à lames qui assurent robustesse et maniabilité, tandis que des amortisseurs verticaux garantissent un confort constant sur tous types de terrain.

Et comme tout bon «franchisseur» qui se respecte, l’admission d’air a été placée à l’intérieur de l’aile, permettant du coup de traverser des gués jusqu’à 800 mm à 7 km/h. La transmission intégrale AWD s’adapte automatiquement avec trois modes de conduite (Éco, Smart, Sport) et des modes tout-terrain spécifiques : désert, boue et neige. La version X-Pro propose même un mode dit rock, un différentiel arrière e-LSD et le mode X-Trek, pour une navigation fluide sur terrains accidentés. De quoi inscrire l’engin dans la catégorie des baroudeurs purs et durs.

Il va sans dire que les équipements de sécurité avancés (ADAS) sont bel et bien présents, au rang desquels le maintien de voie, la gestion des collisions, le régulateur adaptatif, la détection d’angles morts avec affichage vidéo, le détecteur de fatigue et des feux adaptatifs, garantissant une conduite sûre dans toutes les conditions. Disponible en double cabine, le Kia Tasman se décline en deux versions de base (Active BVM et Design BVA) et deux finitions spéciales (X-Line et X-Pro) pour répondre à tous les usages. L’accent est mis sur la personnalisation avec une gamme d’accessoires modulables qui optimisent l’espace, renforcent la praticité et permettent d’adapter le véhicule aux besoins des clients, qu’il s’agisse de loisirs ou de missions professionnelles.

Le Kia Tasman est proposé à partir de 378 900 DH (prix de lancement) dans sa version double cabine, disponible à la commande et à la livraison dès février 2026. La version simple cabine sera quant à elle disponible à partir de juin 2026.