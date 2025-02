L’Arabie Saoudite signe un accord de production et d’exportation d’hydrogène et d’ammoniac verts avec l’Allemagne

L’Arabie saoudite et l’Allemagne viennent de signer un protocole d’accord visant à produire et à exporter l’hydrogène et l’ammoniac verts saoudiens vers l’Europe.

Paraphé par les sociétés saoudienne « Acwa Power » et allemande « SEFE », ce partenariat s’est assigné pour objectif d’exporter 200.000 tonnes d’hydrogène vert par an d’ici à 2030, a rapporté l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Selon les termes de l’accord, « Acwa Power » jouera le rôle de développeur, d’investisseur et d’opérateur principal des infrastructures de production d’hydrogène et d’ammoniac verts. De son côté, « SEFE », en tant que partenaire investisseur et principal acheteur, se chargera de la commercialisation de l’hydrogène vert auprès de ses clients en Allemagne et dans le reste de l’Europe.

Ce nouveau partenariat intervient alors que le Royaume s’apprête à investir, au cours des prochaines années, des milliards de dollars dans des projets liés à l’hydrogène, dans le cadre de ses plans visant à devenir l’un des plus grands producteurs d’hydrogène au monde et à réduire sa dépendance à l’égard des ventes de pétrole, tout en renforçant sa position de fournisseur mondial d’énergie.

En octobre dernier, le Fonds saoudien d’investissement public a créé une société baptisée « Energy Solutions Co », pour financer la production d’hydrogène vert. Consacrant un investissement initial de plus de 10 milliards de dollars, la société envisage d’augmenter ce chiffre dans les années à venir en fonction de la demande.

L’hydrogène vert est produit en utilisant l’énergie éolienne et solaire pour diviser les atomes d’eau. Ce type de carburant est considéré comme essentiel pour la transition vers une énergie propre au cours des prochaines décennies et constitue une solution attrayante pour les pays souhaitant réduire les émissions des industries à forte intensité énergétique et difficilement alimentées par l’électricité, telles que les industries minière et aéronautique.