Bourse de Casablanca: Signature de deux partenariats pour dynamiser le financement industriel

Le 31 janvier à Rabat, deux protocoles de partenariat ont été signés pour encourager le financement des entreprises industrielles marocaines par le marché boursier.

Cette initiative réunit plusieurs acteurs : le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et la Bourse de Casablanca.

Ces accords visent à faciliter l’accès des entreprises industrielles au financement boursier en mettant en place des actions de sensibilisation et des programmes d’accompagnement. L’objectif est d’inciter davantage d’entreprises à recourir aux opportunités offertes par la Bourse de Casablanca afin de renforcer leur compétitivité et soutenir la croissance économique nationale.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que la Bourse constitue un outil stratégique pour les entreprises souhaitant se développer, innover et améliorer leur productivité. Il a également mis en avant l’importance des partenariats public-privé pour dynamiser l’économie marocaine.

La Bourse de Casablanca, représentée par son directeur général Tarik Senhaji, a réaffirmé son rôle central dans le financement de l’économie. Il a rappelé que le marché financier marocain offre plusieurs avantages aux entreprises désireuses de lever des fonds pour accélérer leur croissance.

Un second protocole de partenariat a été signé avec la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) et la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP). Ce partenariat vise à accompagner les entreprises des secteurs agroalimentaire et halieutique dans leur accès au marché boursier.

Le secteur agroalimentaire, qui compte près de 2 000 entreprises et génère un chiffre d’affaires de plus de 185 milliards de dirhams, représente 6 % de la capitalisation boursière avec sept entreprises cotées. L’introduction en Bourse est présentée comme un levier stratégique pour renforcer le développement de ce secteur et accroître les exportations marocaines.

En marge de ces signatures, une conférence-débat a été organisée sous le thème « Marché boursier et secteur agroalimentaire marocains, un avenir de croissance et d’expansion ». Cet événement a réuni des experts du marché financier, des entreprises cotées et des représentants des institutions signataires. Des dirigeants d’entreprises comme Mutandis, Cosumar, Dari Couspate et Cartier Saada ont partagé leurs expériences et les bénéfices de leur introduction en Bourse.