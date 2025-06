L’Iran frappe une base américaine au Qatar, le Golfe sous haute tension et le Maroc condamne une « attaque odieuse »

En représailles à la destruction de ses sites nucléaires, l’Iran a lancé plusieurs missiles sur la base militaire américaine d’Al-Udeid au Qatar, la plus grande du Moyen-Orient, tous interceptés « avec succès » par les défenses aériennes qataries.

Dans un communiqué, le ministère qatari des affaires étrangères considère que “ces attaques constituent une violation flagrante de la souveraineté du Qatar, de son espace aérien, du droit international et de la charte de l’ONU”.

Les autres pays du Golfe, à leur tête l’Arabie saoudite et les Emirats, ont condamné cette agression « injustifiée » et « qui viole les règles de bon voisinage ». Au milieu de cette crispation, Bahreïn et Koweït ont annoncé la fermeture provisoire de leur espace aérien.

De son côté, le Maroc a exprimé sa « vive condamnation de l’attaque odieuse » et fait part de sa « pleine solidarité avec l’Etat du Qatar frère face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens ».

Des compagnies aériennes européennes, américaines et asiatiques ont suspendu ou réduit leurs rotations vers le Moyen-Orient, en raison du conflit entre l’Iran et Israël et des bombardements américains dimanche.

L’entrée des Etats-Unis dans le conflit, lancé une semaine plus tôt par Israël contre l’Iran, a fait craindre des représailles contre les intérêts américains au Moyen-Orient, en particulier des bases militaires situées dans les monarchies du Golfe.