Wafacash lance un service de transfert d’argent national en ligne

Le spécialiste marocain des transferts d’argent, Wafacash, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service de transfert national en ligne, accessible à tous les détenteurs de carte bancaire. Cette solution permet d’envoyer de l’argent à travers tout le Royaume, sans se déplacer, via un processus simple, rapide et sécurisé.

Accessible 24h/24 et 7j/7 depuis un ordinateur ou un smartphone, le service permet aux utilisateurs d’effectuer un transfert directement via le site www.wafacash.com. Le bénéficiaire peut ensuite retirer les fonds immédiatement dans l’une des agences Wafacash réparties à travers le pays, sur présentation d’une pièce d’identité valide et du code de transfert, ou choisir de recevoir l’argent sur son wallet Jibi.

« Nous sommes fiers d’offrir à nos clients une solution qui leur permet d’envoyer de l’argent simplement, sans contrainte géographique ni horaire. Ce lancement marque un tournant important dans notre stratégie », a déclaré Abdesslam Bouirig, Directeur Général de Wafacash.

Le service s’inscrit dans la stratégie d’inclusion financière de l’entreprise, en élargissant l’accès à ses prestations à travers une offre digitale complémentaire aux services déjà existants en agence. Il vise également à répondre aux besoins des utilisateurs en matière de praticité et de disponibilité.