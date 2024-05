Al Barid Bank renforce son réseau international avec Ria Money Transfer

Al Barid Bank et sa filiale Barid Cash ont noué un partenariat stratégique avec Ria Money Transfer, un leader mondial dans le domaine des transferts d’argent transfrontaliers.

Cette collaboration souligne l’engagement continu du groupe Al Barid Bank à offrir des solutions financières novatrices et accessibles à sa clientèle, tout en renforçant sa présence sur le marché international des transferts d’argent.

Al Barid Bank, un précurseur dans le domaine des services de transfert d’argent, continue sur sa lancée d’innovation en élargissant son éventail de services grâce à un partenariat clé avec Ria Money Transfer. Ce partenariat stratégique vient consolider la réputation d’Al Barid Bank en tant qu’institution engagée à offrir des solutions financières adaptées aux besoins évolutifs de ses clients, tant au niveau national qu’international.

Al Amine Nejjar, Président du Directoire du groupe Al Barid Bank, a souligné l’importance de ce partenariat en déclarant « Notre collaboration avec Ria Money Transfer représente une étape cruciale dans notre engagement envers nos clients à travers le monde. Nous sommes résolus à renforcer notre gamme de services pour répondre aux besoins en perpétuelle mutation de notre clientèle, en proposant des solutions financières novatrices et accessibles à tous ».

Pour sa part El Hadji Malick Seck, Directeur Général Afrique de Ria Money Transfer a souligné à l’assemblée, que « le fait d’avoir un partenaire comme la poste est un privilège ». « Il a aussi rappelé que Ria Money Transfer était le numéro deux mondial avec une présence dans 260 pays et plus de 45 pays en Afrique ». « Nous sommes confiants et très heureux de nouer ce partenariat avec un partenaire de renom comme Al Barid Bank », précise ce dernier.

Pour rappel, Al Barid Bank et sa filiale disposent d’un large réseau d’agences de proximité composé de plus de 2000 points de contacts répartis sur tout le Royaume y compris dans les zones les plus reculées, renforçant l’accès à ses services à tous les marocains.

Ainsi, en s’alliant à Ria Money Transfer, l’un des plus grands et des plus dynamiques prestataires de transferts d’argent international, Al Barid Bank et Barid Cash proposent désormais dans toutes leurs agences un service de réception de transfert de proximité, sécurisé et adapté aux attentes de leurs clients, qui pourront en bénéficier de manière instantanée et sans frais de réception additionnels.

« Ce partenariat permettra à Al Barid Bank et Barid Cash d’offrir à leur clientèle des options de transfert d’argent transfrontalier plus efficaces et compétitives », souligne M. Nejjar. En s’associant à Ria Money Transfer, reconnu pour son expertise dans le secteur des transferts internationaux, Al Barid Bank renforce sa position sur le marché mondial des services financiers, tout en renforçant sa présence sur le continent africain.

Grâce à cette collaboration, les clients d’Al Barid Bank auront accès à une gamme élargie de services de transfert d’argent, avec la garantie d’une rapidité et d’une sécurité accrues. De plus, cette alliance permettra à Barid Cash, la filiale d’Al Barid Bank spécialisée dans les services financiers et les transferts d’argent, de consolider sa position en tant qu’acteur majeur sur le marché des services financiers au Maroc et à l’international.

« En s’associant avec Ria Money Transfer, Al Barid Bank démontre son engagement envers l’innovation et l’accessibilité des services financiers, en proposant des solutions qui répondent aux besoins en constante évolution de sa clientèle ». Ce partenariat stratégique témoigne de la volonté d’Al Barid Bank de rester à la pointe de l’industrie des services financiers, tout en offrant des solutions de transfert d’argent adaptées aux exigences du marché mondial.

Le partenariat entre Al Barid Bank, Barid Cash et Ria Money Transfer représente une étape significative dans l’évolution des services financiers offerts par le groupe Al Barid Bank. Cette collaboration renforce la position d’Al Barid Bank en tant qu’acteur majeur du secteur des transferts d’argent, tout en renforçant son engagement envers ses clients en leur offrant des solutions innovantes et accessibles.