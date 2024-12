Le Maroc futur membre permanent du Conseil de sécurité ? Omar Hilale livre le fond de sa pensée

En tant que résultante de la deuxième Guerre mondiale, le Conseil de sécurité de l’ONU ne fait plus l’unanimité dans son architecture actuelle. D’aucuns réclament la refonte de sa composition, en intégrant les nouvelles réalités dans le monde.

Le changement de la configuration du Conseil se pose avec acuité, à la lumière des transformations profondes des équilibres géopolitiques. S’il existe un consensus sur le besoin de réforme, la grande question est de déterminer les critères de sélection des nouveaux membres permanents et leur nombre.

Actuellement, le Conseil compte quinze membres, dont cinq permanents (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), qui ont le fameux droit de véto. Plusieurs pays expriment leur souhait de rejoindre la cour des grands, particulièrement dans les parties du monde non représentées, comme l’Afrique.

Le Maroc, dont l’influence régionale prend de l’ampleur, ne cache plus ses ambitions quant à la représentation du continent. Et c’est Omar Hilale, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à New York qui le clame haut et fort. Une position à prendre au sérieux, puisqu’elle provient d’un diplomate chevronné, réputé pour son sens de la répartie et de la mesure.

Le Royaume est le pays le mieux placé et qui dispose de “la plus grande légitimité” pour représenter le continent africain en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, tranche l’ambassadeur dans une déclaration à l’agence MAP.

Le Maroc “est éligible à devenir membre du Conseil de sécurité parce que, tout simplement, le critère fondamental pour devenir membre est de contribuer à la paix et la sécurité dans le monde notamment en contribuant aux forces de maintien de la paix », a souligné l’ambassadeur.

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il assuré, le Maroc a justement cette capacité de représenter le continent et de défendre les causes et les intérêts de l’Afrique.

Omar Hilale explique pourquoi le Royaume remplit toutes les cases. Depuis les années 1960, le Maroc a été parmi les pays les plus constants à déployer ses soldats dans le cadre des missions de maintien de la paix de l’ONU dans les quatre coins du monde.

Le Royaume, État démocratique et de droit, reste attaché aux valeurs universelles et au respect de la Charte et des principes des Nations Unies. De plus, il est pleinement investi dans la coopération bilatérale et trilatérale, outre ses efforts et initiatives en matière de médiation.

Même s’il ne le dit pas, le Maroc entretient surtout des relations équilibrées avec l’ensemble des acteurs influents dans le monde, grâce à la sagesse de sa politique extérieure et le respect de ses engagements. Affaire à suivre !