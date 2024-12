Formule 1 : pourquoi le Rwanda veut accueillir un Grand Prix ?

Le président du Rwanda, Paul Kagame, a annoncé ce vendredi 13 décembre à Kigali, la candidature de son pays pour l’organisation d’un Grand Prix de Formule 1. Outre le volet sportif, d’autres raisons pourraient justifier l’intérêt du pays à organiser ce type d’événement.

«Je suis heureux d’annoncer officiellement que le Rwanda se porte candidat pour ramener le frisson de la course automobile en Afrique, en accueillant un Grand Prix de Formule 1», a déclaré M. Kagame lors de l’assemblée générale de la Fédération internationale du sport automobile (FIA), dont les travaux ont démarré le 10 décembre courant dans la capitale rwandaise. À cette occasion, le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, avait auparavant indiqué que le Rwanda a affiché sa volonté d’accueillir une course sur un circuit qui n’est pas encore construit, rappelant la tenue d’une réunion en septembre dernier, avec des responsables rwandais pour étudier le projet.

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’intérêt du pays à vouloir organiser un Grand Prix de F1. En effet, un événement de cette envergure pourrait attirer une attention internationale significative, mais aussi promouvoir le tourisme et stimuler l’économie locale. Cela pourrait également renforcer l’image du Rwanda en tant que destination touristique. Sans compter que le gouvernement rwandais voit cela comme une opportunité de montrer les progrès du pays depuis les événements tragiques des années 1990 et de démontrer son potentiel en tant que pays moderne et dynamique. De quoi encourager les investissements étrangers et créer des emplois locaux, dixit les autorités rwandaises.

Si ce projet se concrétise, la F1 reviendrait en Afrique pour la première fois depuis 1993, le dernier GP sur le continent s’étant déroulé en Afrique du Sud sur le circuit de Kyalami. Il faut dire que le Rwanda, avec ses 13 millions d’habitants, est en train d’investir massivement dans le sport ces dernières années. Des investissements qui incluent notamment des partenariats avec des clubs de football (Arsenal, Paris-SG), ayant affiché sur leurs maillots «Visit Rwanda», ainsi que l’organisation des Championnats du monde de cyclisme sur route en 2025. Affaire à suivre !