Entrepreneuriat féminin : Casablanca-Settat et l’AFEM s’allient

Le Conseil de la Région de Casablanca-Settat et l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) ont signé récemment une lettre d’intention visant à soutenir la mise en œuvre des axes «She Start» et «She Digital», contenus dans le programme «She Impulse» lancé par l’AFEM.

La signature de ce document, qui intervient à l’occasion de la présentation par l’AFEM de sa nouvelle feuille de route stratégique 2025-2026, placée sous le signe «She Impulse : Créateur de valeurs», s’inscrit dans le cadre du Plan de développement régional (PDR) Casablanca-Settat, notamment l’axe «Entreprise, Innovation et Emploi». L’objectif principal est de renforcer la compétitivité des très petites et petites entreprises (TPE/PME) portées par des femmes.

Lire aussi | Ce que les clients marocains attendent de leur banque

Bénéficiant du soutien du ministère de l’Industrie et du Commerce, de la Région Casablanca-Settat, de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), de TamwilCom, de CIH Bank et de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), le programme «She Impulse» ambitionne de renforcer le rôle des femmes entrepreneures dans la création de valeur économique et sociale au Maroc. Dans la pratique, il est destiné à favoriser l’innovation, la digitalisation, l’intégration des pratiques durables et l’ouverture des marchés internationaux, en plus de renforcer les capacités d’accès au financement pour les femmes entrepreneures et de promouvoir la régionalisation de l’entrepreneuriat féminin.

Lire aussi | Industrie : Lancement du programme «She Industriel» pour booster l’entreprenariat féminin

Selon Abdellatif Maazouz, Président du Conseil de la Région Casablanca-Settat, «cet accord marque un nouveau pas en avant dans le soutien à l’entrepreneuriat féminin dans la région Casablanca-Settat. Les programmes «She Start» et «She Digital» offriront aux entrepreneures des formations spécialisées, un accompagnement personnalisé, ainsi que l’accès à des ressources et outils technologiques pour les aider à développer des entreprises innovantes et compétitives». Pour la présidente de l’AFEM, Leila Doukali, «le partenariat avec la région Casablanca-Settat constitue un soutien précieux pour les femmes entrepreneures». Elle a par ailleurs souligné qu’il permettra de renforcer les programmes «She Start» et «She Digital» et d’accompagner encore plus de femmes dans la création et la gestion d’entreprises innovantes et durables.