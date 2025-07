Bancarisation: les nouvelles révélations de Bank Al-Maghrib

Le taux de détention, soit le nombre de personnes résidantes au Maroc ayant au moins un compte bancaire actif rapporté à la population adulte, s’est établi à 58% à fin 2024 contre 54% l’année d’avant, d’après les nouvelles statistiques de Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution s’explique principalement par la prise en compte dans le calcul du taux de détention des résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2024), au lieu des projections d’évolution de la population.

Ainsi, le nombre de personnes physiques titulaires d’au moins un compte bancaire actif a progressé en un an de 3 % pour atteindre 15,4 millions d’individus. Par genre, le taux de détention a augmenté de 67% à 70% pour la population adulte masculine et de 42% à 46% pour celle féminine.

Par tranche d’âge, le taux de détention le plus élevé est enregistré au niveau de la tranche 25-30 ans pour les hommes, avec 82% et au niveau de la tranche d’âge 60 ans et plus pour les femmes, avec 56%.

Des ouvertures en recul

A fin décembre 2024, le Maroc compte 38,2 millions de comptes ouverts, en hausse annuelle de 5,2% par rapport. Il s’agit de 64% de comptes chèques (24,3 millions), 30% de comptes sur carnets (11,3 millions), 5% de comptes courants (1,8 million) et 0,3% de comptes libellés en devises étrangères (123 945), dont 76% en euro.

La Centrale des comptes bancaires de BAM précise que 3,1 millions nouveaux comptes ont vu le jour en 2024, représentant un recul de 6,1% en termes d’ouvertures. Le nombre de personnes détenant au moins un compte bancaire ouvert a atteint 19,1 millions, dont 3,1% sont des personnes morales (589.026).

Les personnes physiques (PP) ayant un compte bancaire ouvert ressortent, quant à elles, à 18,5 millions, avec 39% de femmes et 61% d’hommes. La tranche d’âge des personnes dont l’âge est supérieur ou égal à 60 ans vient au premier rang avec 4,3 millions de personnes, suivie de la tranche entre 35 et 45 ans (3,8 millions) et celle de moins de 25 ans (1,8 million).

Aussi, 47% des personnes physiques identifiées détiennent un seul compte, 29% deux comptes et 13% trois comptes, alors que 883.579 personnes physiques ont ouvert leur premier compte bancaire en 2024 contre 874.947 une année auparavant.