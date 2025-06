BAM et HCP joignent leurs forces pour un système statistique national plus intégré

Bank Al-Maghrib (BAM) et le Haut-Commissariat au Plan (HCP) ont signé, mardi 17 juin, une convention de partenariat destinée à renforcer leur coopération dans les domaines de la production et de l’échange des statistiques et de l’analyse économique.

Cette convention vise à produire des données plus pertinentes et de meilleure qualité, afin de mieux fonder les décisions et d’accompagner efficacement les politiques économiques et sociales du pays, indique un communiqué conjoint.

À travers ce partenariat, les deux Institutions s’engagent à instaurer un dispositif d’échange de données à la fois sécurisé et automatisé, à partager leur expertise mutuelle et à assurer l’harmonisation des référentiels statistiques, tout en accordant une attention particulière au renforcement des compétences.

À cette occasion, Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, et Chakib Benmoussa, Haut-Commissaire au Plan, réaffirment leur volonté de hisser le système statistique national au niveau des meilleurs standards internationaux.