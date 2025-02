Les résultats de l’enquête du HCP sur le niveau de vie des ménages en 9 chiffres clés

Voici les principaux résultats de l’enquête nationale sur le niveau de vie des ménages 2022-2023 du Haut-Commissariat au Plan (HCP) :

– Le niveau de vie s’est globalement amélioré entre 2014 et 2022, avec une nette progression entre 2014 et 2019 et une décélération entre 2019 et 2022, une période marquée par la pandémie Covid-19.

– Entre 2014 et 2022, la dépense annuelle moyenne par ménage est passée de 76.317 DH à 83.713 DH à l’échelle nationale correspondant à 95.386 DH en milieu urbain et à 56.769 DH en milieu rural.

Lire aussi | Le HCP et l’ACAPS signent une convention pour renforcer le partage de données et d’expertise

– Des changements significatifs dans la consommation des ménages ont été relevés, avec plus de charges pour l’alimentation et moins de dépenses de loisirs.

– Les inégalités sociales se creusent avec une stabilité des inégalités territoriales entre 2014 et 2022.

– Le taux de pauvreté absolue a globalement reculé entre 2014 et 2022, passant de 4,8% à 3,9% après avoir atteint un taux de 1,7% en 2019.

– La vulnérabilité à la pauvreté a connu une légère hausse de 12,5% à 12,9% entre 2014 et 2022 après avoir atteint 7,3% en 2019.

Lire aussi | Croissance, dette publique, déficit budgétaire… Les prévisions du HCP pour 2025

– La pauvreté multidimensionnelle a considérablement diminué, passant de 9,1% en 2014 à 5,7% en 2022, surtout en milieu rural, où le taux est passé de 19,4% à 11,2%, tandis qu’en milieu urbain, il est passé de 2,2% à 2,6%.

– Le revenu annuel moyen des ménages s’élève à 89.170 DH au niveau national, 103.520 DH en milieu urbain et 56.047 DH en milieu rural.

– Les revenus salariaux représentent la principale source de revenu pour les ménages, contribuant à hauteur de 35,1% du revenu total. Cette proportion est de 36,4% en milieu urbain et de 29,5% en milieu rural.