Location de Voitures: Des perspectives prometteuses pour 2025

Après des années de turbulences, le marché marocain de la location de voitures se redresse avec une vigueur surprenante. En 2024, les professionnels du secteur ont acquis plus de 52 000 véhicules, marquant une croissance de 13%. Cette dynamique laisse entrevoir un avenir radieux, soutenu par le développement du tourisme intérieur et l’attrait croissant du Maroc comme destination.

Le secteur de la location de voitures, longtemps affecté par des crises successives et des fluctuations économiques, semble enfin trouver son rythme. L’année 2024 a été marquée par une reprise significative, avec une acquisition record de véhicules qui témoigne de la confiance retrouvée des professionnels du secteur.

En effet, l’acquisition de plus de 52 000 véhicules représente un tournant décisif pour les acteurs du marché. Cette hausse de 13% par rapport aux années précédentes illustre non seulement une réponse aux besoins croissants des consommateurs, mais également une anticipation d’une demande soutenue dans un contexte économique plus favorable. Les acteurs de la location de voitures ont su adapter leurs stratégies pour répondre aux nouvelles attentes des clients, tout en améliorant la qualité de leur service.

Lire aussi | Location de voitures. Réalités contrastées face à l’essor touristique

Rachid Bouguern, Secrétaire général de la Fédération des loueurs automobiles sans chauffeurs au Maroc (FLASCAM) explique à cet effet, que « plusieurs facteurs ont contribué à la résilience du secteur de la location de voitures, notamment l’adaptation des entreprises aux nouvelles normes sanitaires, l’amélioration des services en ligne, et l’augmentation de la demande locale, surtout avec la reprise des voyages d’affaires et des loisirs. De plus, des offres promotionnelles attractives ont permis d’attirer une clientèle plus large ».

Bleka Landry Mathurin, gérant de la société Alim&Bleka rent car explique pour sa part, que «l’un des moteurs principaux de cette renaissance est sans conteste l’essor du tourisme intérieur». L’expert explique en effet, que «le tourisme national a permis au secteur d’accroître le nombre de demandes. De nombreux touristes étrangers sont désireux et de plus en plus nombreux à vouloir visiter le Maroc ».

En effet, le Maroc, avec sa diversité de paysages et sa riche culture, attire de plus en plus de touristes nationaux en quête d’évasion. Cette tendance a un impact direct sur la demande de services de location de voitures, offrant aux professionnels du secteur l’opportunité d’augmenter leur chiffre d’affaires. Les acteurs du marché se positionnent donc pour capter cette clientèle, en proposant des offres adaptées et des véhicules variés.

Rachid Bouguern souligne pour sa part, que « le dynamisme du tourisme intérieur a un impact significatif sur le marché de la location de voitures. Avec l’augmentation des voyages locaux, de nombreux Marocains optent pour la location de voitures pour explorer leur pays, ce qui stimule la demande et encourage les entreprises à élargir leur flotte et à diversifier leurs services ».Perspectives optimistes Les prévisions pour 2025 s’annoncent encore plus optimistes. Les professionnels du secteur anticipent une poursuite de la croissance.

Lire aussi | Location de voitures : OneClickDrive atterrit au Maroc

Bleka Landry Mathurin précise dans ce sens, que le pays va accueillir une succession d’événements internationaux à même de dynamiser encore plus le secteur. Toutefois, ce dernier tient à attirer l’attention sur le fait que « malgré les grands efforts consentis par les autorités pour le secteur, il est nécessaire de mettre en place des mesures à même de protéger les professionnels du secteur victimes de différentes infractions qui pénalisent les loueurs et non nos clients ».

De son côté, le Secrétaire général de la FLASCAM explique que « pour 2025, je prévois une poursuite de la croissance, à condition que les entreprises continuent d’innover et de s’adapter aux besoins des clients. Des initiatives telles que l’amélioration des infrastructures de transport, la promotion du tourisme durable, et le développement de partenariats avec des agences de voyages pourraient renforcer cette dynamique positive ».

Les acteurs de la location de voitures sont donc appelés à innover en matière de services, notamment en offrant des solutions écologiques et en améliorant l’expérience client. Cela pourrait inclure la mise en place de plateformes de réservation en ligne plus intuitives, ainsi que des services de livraison et de récupération des véhicules plus flexibles.

Les professionnels du secteur semblent avoir trouvé la bonne voie, prêts à exploiter les opportunités offertes par un tourisme intérieur en plein essor. Ce renouveau augure d’un avenir prometteur pour le secteur, qui pourrait bien devenir un pilier incontournable de l’économie marocaine.