Location de voitures : OneClickDrive atterrit au Maroc

OneClickDrive, acteur de la location de voitures à Dubaï, franchit une nouvelle étape de croissance en s’implantant au Maroc.

OneClickDrive, le principal opérateur de location de voitures à Dubaï, a annoncé l’extension de ses opérations au Maroc, marquant ainsi sa première incursion sur le continent africain. Cette démarche stratégique élargit non seulement sa portée sur le marché, mais constitue également une étape importante dans son parcours de croissance.

Lire aussi | Location de voitures : Le nouveau cahier des charges entre en vigueur le 15 avril

Depuis sa création, OneClickDrive a établi de nouvelles normes dans l’industrie de la location de voitures. Sa plateforme innovante offre une gamme diversifiée de véhicules, allant des voitures de luxe aux options économiques, permettant ainsi aux clients de trouver la voiture idéale pour répondre à leurs besoins.

OneClickDrive collabore avec plus de 250 fournisseurs de location de voitures, offrant une sélection diversifiée de plus de 5 000 véhicules, ce qui en fait le plus grand marché de location de voitures à Dubaï et dans d’autres grandes villes mondiales. Avec une base de plus de 100 000 utilisateurs mensuels, la plateforme reflète une popularité et une fiabilité généralisées.

Lire aussi | Marché de la location. Les bailleurs réticents malgré la forte demande

Ainsi, s’appuyant sur ce succès, OneClickDrive a étendu ses services de location de voitures à Marrakech et dans d’autres villes au Maroc, selon un communiqué. Pour l’entreprise, le pays représente un marché dynamique avec une demande croissante de locations de voitures, surtout parmi les touristes attirés par son riche patrimoine culturel, ses paysages magnifiques et ses villes animées.