Taghazout. un nouvel hôtel 4* bientôt en construction

La magnifique plage de Taghazout, située au nord d’Agadir, continue d’attirer les investissements touristiques.

après Al Mada qui a annoncé son projet de construire, dans ce paradis pour surfeurs, un écolodge à travers sa filiale Tourism Property Morocco pour un budget de plus de cent millions de dirhams, un autre opérateur, nouvellement créé, s’apprête à y lancer le chantier d’un hôtel 4 étoiles plus particulièrement situé au large de la région dénommée Anchor Point.

Porté par des investisseurs issus de la région et qui ont déjà une longue expérience dans la gestion et l’exploitation d’établissements touristiques balnéaires, le projet devra mobiliser plus de 75 millions de dirhams en investissements sur un terrain qui fait partie d’une zone touristique de 56 hectares, dont 20 consacrés aux hébergements et à travers laquelle les autorités locales ont tenu à encourager un tourisme «authentique et respectueux de l’environnement».

Rappelons que Yama Travel SARL qui avait soumis, dès 2019, ce projet à la Commission des Grands Projets de la Préfecture Agadir-Idaoutanane est contrôlé par M. Mohamed Zokay, le propriétaire et gestionnaire de Dfrost Almugar Surf & Yoga House, un établissement ouvert depuis 2008 et étendu en 2014 avant de devenir un havre pour touristes surfeurs et en quête de retraite spirituelle et/ou sportive. Quant à Anchor Point qui abritera le nouvel établissement de Yama Travel, il est à préciser que ce spot de renommée mondiale a été découvert par des Australiens dans les années 1960 avant de devenir un graal pour les surfeurs confirmés qui voyagent au Maroc.