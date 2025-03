Une chaîne publique allemande place Tanger au Top 10 des destinations à visiter

« Brisant », magazine phare de la chaîne de télévision publique Das Erste, a classé la ville de Tanger parmi les dix meilleures destinations touristiques à visiter en 2025 pour les voyageurs allemands, en quête de dépaysement loin des choix classiques comme Majorque, l’Italie ou la Croatie.

Dans un article paru dans sa rubrique « Voyage », le magazine recommande d’autres destinations non conventionnelles, mais qui se distinguent par leurs sites et vues paradisiaques, comme les îles grecques, Mokra Gora (Serbie), Jyväskylä (Finlande), East Sussex (Angleterre), Tarn (France), l’Albanie, Guadalajara (Mexique), les îles Féroé et Arequipa (Pérou).

L’auteure de l’article, une certaine Nastasia Pape, recommande vivement Tanger aux touristes allemands désireux de sortir des sentiers battus. Elle a mis en avant le charme singulier de la cité, qui jouit d’un emplacement privilégié et exceptionnel entre l’Afrique et l’Europe, entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Parmi les sites touristiques à découvrir dans la ville emblématique du Nord du Royaume, le magazine cite notamment le musée de la Kasbah et l’ancienne médina. Il souligne également que les amateurs de plongée peuvent y apprécier un spectacle sous-marin unique, mêlant algues, rochers et bancs de poissons.

Le magazine suggère à ses lecteurs de se rendre dans les célèbres grottes d’Hercule, une immersion fascinante entre légende et patrimoine naturel.

Quatrième marché émetteur pour le tourisme marocain, l’Allemagne enregistre une forte croissance du nombre de ses visiteurs au Maroc, et présente un potentiel prometteur de développement. En 2024, le Maroc a enregistré 826.282 arrivées de touristes allemands, soit une hausse de 22% par rapport à 2023.