Le tourisme marocain réalise un nouveau record à fin mai

Aux cinq premiers mois de l’année 2025, le tourisme marocain enregistre un nouveau record avec 7,2 millions d’arrivées, en hausse annuelle de 22%. Selon le département du Tourisme, ces chiffres confortent la trajectoire du Royaume vers l’objectif de 26 millions de visiteurs à l’horizon 2030.

« Cette performance représente 1,3 million de touristes supplémentaires et une croissance significative de 68% comparée à 2019 », indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

La progression s’inscrit en droite ligne avec la tendance amorcée en 2024 et positionne durablement le Maroc sur l’échiquier touristique mondial, relève la même source. De plus, la dynamique actuelle témoigne de l’efficacité des orientations stratégiques adoptées pour le secteur.

En réaction, la ministre de tutelle, Fatim-Zahra Ammor, déclare que « ces résultats exceptionnels valident la stratégie touristique adoptée sous le Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’Assiste ». Et de soutenir: « Notre gouvernement a investi judicieusement dans ce secteur, avec des résultats tangibles aujourd’hui ».

D’après le communiqué, la croissance est le fruit de la mise en œuvre de la feuille de route 2023-2026 axée sur le renforcement de la connectivité aérienne, l’intensification de la promotion et la stimulation de l’investissement pour une offre touristique plus diversifiée.