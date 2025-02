Le temps qu’il fera ce lundi 17 février

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 17 février 2025 :

– Temps assez froid à froid avec gelée ou verglas la matinée et la nuit sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures.

– Brume ou brouillard sur les plaines à l’Ouest du Haut Atlas, les plateaux de Phosphates et l’Oriental la matinée et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud.

– Température minimale de l’ordre de -04/02°C sur les reliefs, de l’ordre de 02/07°C sur les régions Est, les plateaux de Phosphate, Oulmès, les versants Sud-Est et les plaines intérieures, et de l’ordre de 07/14°C sur le reste du pays.

– Température maximale en hausse en général.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Detroit et entre Tarfaya et Dakhla, et agitée à forte sur le reste du Littoral.