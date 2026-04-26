Youssef Allakouch nouveau Secrétaire général de l’UGTM

Youssef Allakouch a été élu, dimanche 26 avril à Salé, à l’unanimité, nouveau Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), succédant à Naam Miyara, lors du Congrès national extraordinaire convoqué par le bureau exécutif sortant.

Le nouveau dirigeant a notamment occupé le poste de porte-parole officiel de l’UGTM et de membre du secrétariat permanent au sein du bureau exécutif du syndicat proche du Parti de l’Istiqlal. M. Allakouch, qui a démarré sa carrière en tant qu’enseignant, a siégé au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) durant son 1er mandat 2014-2019, en tant que représentant de l’UGTM.

Ancien membre du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’assurance maladie, il est aussi membre du Conseil d’administration de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme depuis 2015.

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Après son élection, M. Allakouch a souligné que la conjoncture actuelle requiert un engagement fort de la classe ouvrière dans les secteurs public et privé, en vue de défendre les revendications légitimes des travailleurs et de poursuivre la lutte pour la préservation des droits et la consolidation des acquis.

« L’UGTM aspire constamment à la réalisation d’un projet de société axé sur la dignité, à la faveur de sa proximité des préoccupations des travailleurs dans les différents secteurs productifs et de services, aussi bien dans les usines qu’au sein des administrations et des établissements publics et privés », a-t-il assuré.

Il a, en outre, insisté sur l’importance de défendre un cahier revendicatif clair, plaçant la dignité des travailleurs au cœur des priorités, tout en se tenant prêts à accompagner les nouvelles mutations du monde du travail.

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La réalisation d’un développement global et durable requiert un équilibre entre les impératifs économiques et les besoins de la société, de manière à garantir la préservation des droits des citoyens et la défense de la Patrie et des constantes de la Nation, a-t-il soutenu.