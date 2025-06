AKDITAL inaugure son 38e établissement de santé à Rabat

Le Groupe AKDITAL poursuit son expansion dans le secteur de la santé au Maroc avec la mise en service de l’Hôpital Privé Ibn Yassine Rabat, son 38e établissement à l’échelle nationale.

Situé au cœur de la capitale, ce nouvel hôpital multidisciplinaire se veut une référence dans les domaines médical, chirurgical et oncologique, avec une capacité d’accueil de 155 lits.

L’Hôpital Privé Ibn Yassine Rabat a été conçu pour répondre aux normes internationales les plus strictes en matière d’hygiène et de qualité des soins. Doté d’un pôle de réanimation de 29 box (réanimation polyvalente, pédiatrique et néonatale) et d’une unité de soins intensifs de 30 lits, l’établissement garantit une prise en charge optimale des patients en situation critique. Il comprend également une unité dédiée à la santé de la mère et de l’enfant, avec 11 lits et une nurserie.

L’établissement dispose de 10 blocs opératoires ultramodernes, dont deux salles d’endoscopie et une unité technique d’accouchement. Une salle de réveil post-opératoire de 9 lits assure le suivi immédiat des interventions.

Lire aussi | Le groupe Akdital lance la construction de son premier hôpital à Dubaï

Une unité de cardiologie interventionnelle complète vient renforcer l’offre, avec deux salles de cathétérisme et une salle d’épreuves d’effort, facilitant la prise en charge des affections cardio- et neurovasculaires. Par ailleurs, un service d’urgences et de consultations, opérationnel 24h/24 et 7j/7, comprend 10 lits destinés à l’accueil rapide des patients.

L’hôpital est équipé d’un centre d’imagerie accessible en continu, incluant IRM, scanner, radiographie, échographie et mammographie, avec interprétation en temps réel assurée par des radiologues présents sur place. Un laboratoire d’analyses médicales de dernière génération est également opérationnel 24h/24, assurant une large gamme d’examens biologiques avec interprétation immédiate par des biologistes.

L’intégration de solutions digitales permet une gestion fluide et sécurisée des données médicales, facilitant la coordination entre les équipes soignantes et optimisant le parcours du patient.

Lire aussi | Chirurgie à distance au Maroc : une prouesse inédite pour Akdital

Adossé à l’hôpital, le Centre International d’Oncologie Rabat propose une prise en charge globale du cancer. Il comprend un hôpital de jour en chimiothérapie de 18 fauteuils, une unité de radiothérapie dotée d’un accélérateur de dernière génération, ainsi qu’un scanner dosimétrique pour un traitement de haute précision.

Le centre abrite également une unité de soins intensifs de 15 lits, une unité de greffe de moelle osseuse avec 3 chambres spécialisées, et une structure d’accueil pour les urgences oncologiques.