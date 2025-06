Dislog Group réorganise son périmètre juridique… avant une IPO tant attendue

Décidément, Dislog Group prépare sereinement son introduction en bourse. Annoncée pour 2026 par son actionnaire de référence, l’homme d’affaires Moncef Belkhayat, cette opération tant attendue par le marché financier semble entrer dans une phase de structuration juridique pre-IPO.

Aussi, après une énième levée de fonds auprès de AXIOM Capital, pour une injection de 120 millions de dirhams, le groupe qui opère dans les secteurs vitaux de la santé, de l’hygiène et de l’alimentation vient d’absorber sa filiale Comptoir Services qui faisait partie du pôle Distribution et logistique qui englobe les sociétés Dislog, Comptoir service, RQC, BLS et Dislog international.

Créée en 2006, Comptoir Services était jusqu’à récemment le bras armé du groupe fondé en 2005 par Moncef Belkhayat dans le transport intervilles en groupage ou en lots complets avec un parc de près de 300 camions de différentes tailles et types.

L’absorption de cette entité par Dislog Group a pour objectif de simplifier et rationaliser les structures opérationnelles des deux parties (absorbante et absorbée), d’améliorer la structure bilancielle et des fonds propres du groupe et de réaliser une réduction des coûts. Au titre de cette fusion-absorption, Dislog Group hérite d’un actif net (différence entre actifs et passifs absorbés) de 60 millions de dirhams qui viendra renforcer ses fonds propres.

Rappelons que pour les besoins de son introduction en bourse (probablement au cours de la deuxième moitié de l’année prochaine), Dislog Group a d’ores et déjà choisi la banque d’affaires CFG Group pour l’accompagner dans une opération où les observateurs avisés évoquent une valorisation entre cinq et six milliards de dirhams.