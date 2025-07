Erasmus+ : 10 ans de coopération Maroc-UE célébrés à Rabat

Une cérémonie a été organisée le 8 juillet à la résidence de l’Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc à l’occasion du départ de la promotion 2025 des boursiers du Master conjoint Erasmus Mundus.

L’événement, qui s’est tenu en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, a également marqué le dixième anniversaire du programme Erasmus+ au Maroc.

La cérémonie a rassemblé des représentants du corps diplomatique, du monde académique, de la société civile, ainsi que d’anciens lauréats du programme. Elle a permis de mettre en lumière une décennie de coopération euro-marocaine dans le domaine de la formation, de la mobilité et de l’excellence universitaire.

Lire aussi | Education nationale. L’urgence d’une réhabilitation de l’école publique

La promotion 2025 est composée de 23 étudiants sélectionnés sur la base de leur excellence académique, de leur potentiel et de leur engagement. Treize femmes et dix hommes, originaires de différentes villes marocaines, bénéficieront d’un cursus co-diplômant dans au moins trois pays. Deux étudiants internationaux, ayant effectué leur parcours universitaire au Maroc, l’un originaire du Togo et l’autre de Somalie, font également partie des lauréats.

Les établissements d’accueil sont situés dans plusieurs pays d’Europe, dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède, mais également hors Union européenne, notamment en Suisse, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Les domaines d’études sont variés, allant des sciences et du changement climatique à la didactique, aux sciences politiques ou encore à la criminologie.

Le programme Erasmus+, à travers son dispositif de Masters conjoints Erasmus Mundus, offre depuis 2015 aux étudiants marocains une formation académique exigeante et multiculturelle. Plus de 180 lauréats marocains ont bénéficié de ce programme depuis son lancement, avec un nombre croissant de candidatures malgré une sélection compétitive.

Lire aussi | Lancement d’une campagne nationale pour une éducation égalitaire au Maroc

À cette occasion, Patricia Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, a souligné l’importance du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la mobilité et de la jeunesse. Elle a rappelé que le programme Erasmus+ offre aux jeunes des opportunités concrètes pour renforcer leurs compétences, s’ouvrir au monde et construire des trajectoires professionnelles ambitieuses.

En marge de la cérémonie, une session d’échange informel, baptisée « Coffee Talk », a réuni l’Ambassadrice et une quinzaine de jeunes autour des enjeux liés aux compétences clés pour l’avenir et aux défis de l’employabilité.