Réseau : M-AUTOMOTIV renforce sa présence à Casablanca

M-AUTOMOTIV a annoncé l’ouverture officielle de Panadis Auto, son nouveau partenaire situé au 73, boulevard Moulay Slimane à Casablanca. Un 17ᵉ point de vente Renault & Dacia qui vient renforcer la présence stratégique du Groupe dans la région casablancaise. Avec cette nouvelle implantation, M-AUTOMOTIV poursuit le développement de son réseau d’agents et consolide son maillage territorial, en phase avec sa vision de proximité et de service client renforcé.

Doté d’un showroom multimarque Renault & Dacia, Panadis Auto propose une expérience client complète, alliant vente de véhicules neufs, services après-vente (SAV) et atelier carrosserie. Avec une superficie totale de 1 800 m² (dont 1 200 m² dédiés au showroom et à l’atelier SAV et 600 m² à la carrosserie), le site a été pensé, selon l’opérateur, pour offrir la meilleure expérience client, dans le respect des normes du groupe Renault.

Lire aussi | SOUEAST Motor confie sa distribution à M-AUTOMOTIV

Concrètement, le site emploie une quarantaine de collaborateurs, experts des marques Renault et Dacia, et engagés au quotidien à garantir une satisfaction client optimale. Toujours est-il que cette ouverture s’inscrit dans la volonté de M-AUTOMOTIV de proposer une couverture territoriale renforcée, plus proche des attentes des clients particuliers comme professionnels, tout en assurant un service après-vente rapide, fiable et de proximité.

«Avec Panadis Auto, nous poursuivons notre engagement à offrir un réseau de distribution de proximité, moderne et centré sur l’excellence opérationnelle. Ce nouveau point de vente incarne notre ambition de maintenir notre leadership en préservant une excellence opérationnelle», a déclaré pour l’occasion Souhail Houmaini, Directeur général de M-AUTOMOTIV.