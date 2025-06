SOUEAST Motor confie sa distribution à M-AUTOMOTIV

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de diversification, M-AUTOMOTIV vient fraîchement d’annoncer la signature d’un accord de partenariat stratégique exclusif avec SOUEAST Motor, scellant ainsi l’introduction officielle de la marque chinoise sur le marché marocain.

Acteur majeur de la distribution automobile au Maroc, M-AUTOMOTIV poursuit son ambition de bâtir, par cette alliance avec l’opérateur chinois, un écosystème automobile multimarques fondé sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et la proximité avec les nouvelles attentes des conducteurs marocains. Fort d’un réseau de 16 points de vente et de plus de 600 collaborateurs, le groupe automobile marocain propose une offre intégrée couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, du véhicule neuf à l’occasion, assortis de services après-vente de référence. «Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre dynamique de croissance. SOUEAST Motor incarne les valeurs que nous défendons : innovation, qualité et adaptation aux nouveaux usages. Ensemble, nous ambitionnons d’apporter au marché marocain une offre automobile différenciante, à la fois technologique et accessible», a déclaré Souhail Houmaini, Directeur général de M-AUTOMOTIV.

Il faut dire aussi que SOUEAST Motor, marque chinoise émergente au positionnement résolument tourné vers l’innovation et le confort, a d’ores et déjà séduit plus de 1,6 million de clients à travers le monde. Selon le constructeur chinois, ces véhicules allient design raffiné, technologies intelligentes et ergonomie au quotidien.

«L’implantation de SOUEAST au Maroc représente une étape stratégique dans notre déploiement à l’international. Ce marché dynamique et tourné vers l’avenir est propice à l’introduction de notre gamme, pensée pour offrir une expérience de conduite fluide, connectée et audacieuse», a souligné Andy Yuan, vice-Président de SOUEAST International.

À l’occasion de ce lancement, SOUEAST a dévoilé une gamme de SUV qui s’articule autour du S06, un SUV compact segment C, combinant style affirmé, motorisation hybride rechargeable jusqu’à 360 chevaux et autonomie pouvant atteindre 1 300 km. Ajoutez-y le S07, SUV familial de 7 places, doté d’un habitacle modulable, de motorisations performantes jusqu’à 197 chevaux, et d’équipements de pointe (ADAS, connectivité avancée). Enfin, le S09, un SUV premium du segment D, entend allier puissance (jusqu’à 254 chevaux), technologies embarquées de dernière génération et raffinement intérieur.

A noter, que tous les véhicules SOUEAST commercialisés au Maroc bénéficieront d’une garantie moteur constructeur de 10 ans ou 1 000 000 km, une première sur le marché national. De quoi refléter l’engagement de la marque envers la durabilité et la satisfaction client, dixit le staff de M-AUTOMOTIV. Et ce partenariat stratégique illustre la volonté commune des deux entreprises de proposer une mobilité intelligente et durable, au service des usagers marocains d’aujourd’hui et de demain.