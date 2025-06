Rabat : arrestation d’une extrémiste affiliée à « Daech »

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) a interpellé, vendredi, sur la base de renseignements précis fournis par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une extrémiste affiliée à l’organisation terroriste « Daech », poursuivant ses études dans l’un des institut supérieurs techniques, pour son implication présumée dans la préparation et la planification de l’exécution d’un plan terroriste extrêmement dangereux visant à porter gravement atteinte à l’ordre public.

Agée de 21 ans, la mise en cause a été appréhendée à Rabat dans le cadre d’une coopération opérationnelle et d’une coordination en termes de renseignements entre la DGST et les services de renseignements français, ayant permis d’identifier la suspecte, de suivre ses plans extrémistes et de faire avorter son projet terroriste avant son passage à l’acte, indique un communiqué du BCIJ.

Lire aussi ­| Aurore Bergé salue l’engagement « très clair » du Maroc en faveur de la condition de la femme

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que la suspecte s’était effectivement engagée dans la préparation de projets terroristes en acquérant des compétences dans le domaine des explosifs et de préparation de poisons, et en se procurant certains équipements nécessaires, dans la perspective de commettre un acte terroriste ciblant, dans un premier temps, un lieu de culte situé à Rabat. La perquisition réalisée dans le cadre de cette affaire a permis de saisir des produits inflammables en possession de l’étudiante soupçonnée, ainsi que des manuscrits incitant à l’extrémisme et des livres qui font l’apologie du fanatisme, de l’intolérance et du radicalisme.

Lire aussi ­| Iran-Israël: le cessez-le-feu tient, vers une reprise des négociations nucléaires avec Washington

La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le Bureau Central d’Investigations Judiciaires, sous la supervision du Parquet en charge des affaires de terrorisme, dans le but de déterminer la partie impliquée dans son enrôlement et responsable de ce qu’elle atteigne ce stade avancé d’extrémisme, ainsi que ses éventuels liens avec les différentes organisations terroristes.