Les camionneurs marocains disparus entre le Burkina et le Niger retrouvés sains et saufs

Disparus depuis le samedi 18 janvier 2025, sur l’axe reliant Dori, au nord-est du Burkina Faso, à Téra, à l’ouest du Niger, quatre camionneurs marocains ont été retrouvés, lundi, sains et saufs, apprend-on de sources concordantes.

Leur disparition a suscité de vives inquiétudes, surtout que cette région est connue pour son insécurité chronique. Ils ont été enlevés par des hommes armés en compagnies de deux autres camionneurs de nationalités burkinabé et togolaise.

Une source de l’Union africaine des organisations des métiers du transport et de la logistique (UAOTL) indique que les camionneurs, qui transportaient des pylônes électriques destinés au Niger, étaient retenus par un groupe terroriste et que les négociations se poursuivent avec les ravisseurs pour libérer les trois véhicules confisqués.

Suite à la confirmation du rapt, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a immédiatement mis en place une cellule de crise. Les ambassades du Maroc au Burkina Faso et au Niger ont été mobilisées pour collaborer avec les autorités locales et tenter de localiser les camionneurs portés disparus.

Des sources locales, en contact avec les autorités marocaines, avaient signalé que les camionneurs ont emprunté une zone très dangereuse sans escorte armée. Ce choix est jugé imprudent compte tenu des nombreux précédents d’attaques et d’enlèvements dans la région.

Depuis quelques années, les autorités locales recommandent fortement aux transporteurs de circuler en convois accompagnés de forces armées. Malgré ces précautions, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali reste un épicentre de violences djihadistes.