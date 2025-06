Transport routier et maritime : Rabat et Ankara coopèrent

Le Maroc et la Turquie ont signé, vendredi à Istanbul, en marge du Forum mondial sur la connectivité des transports, deux mémorandums d’entente (MoU) relatifs à la sécurité routière et aux corridors maritimes. Ces deux MoU ont été signés par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, qui conduit une délégation de haut niveau à ce forum international, et son homologue turc, Abdulkadir Uraloglu, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak.



Dans une déclaration à nos confrères de la MAP, M. Kayouh, qui a souligné l’importance de ces accords, a précisé que le premier porte sur les différents volets de la coopération technologique en matière de sécurité routière, ajoutant que le Maroc s’intéresse particulièrement à l’expérience turque en matière de sécurisation du transport routier de marchandises. Le second MoU, a poursuivi le ministre, s’inscrit dans le cadre de l’étude lancée par son Département en vue de renforcer la flotte maritime nationale, conformément au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte. À cet égard, M. Kayouh a mis en avant l’expérience importante accumulée par la Turquie dans le domaine de la navigation maritime et de la construction navale.

Le Forum mondial sur la connectivité des transports, qui a ouvert vendredi ses travaux dans la capitale turque, constitue une plateforme de haut niveau réunissant décideurs politiques, ministres, représentants d’organisations internationales et d’institutions financières mondiales, acteurs industriels et du secteur privé et experts, pour débattre des moyens de développement et d’optimisation des corridors de transport internationaux. Au-delà du renforcement de la connectivité physique, les discussions porteront sur les enjeux majeurs liés à la promotion du développement durable et de la transition vers l’économie verte, à l’essor des énergies renouvelables, à la digitalisation et l’intelligence artificielle, aux pratiques innovantes, aux solutions de financement efficaces, ainsi qu’au renforcement de la coopération régionale à l’échelle internationale.

Le Forum (27-29 juin) mettra particulièrement l’accent sur le développement des réseaux de transport mondiaux plus intégrés et performants, la réduction des écarts d’investissement dans les infrastructures et le renforcement des partenariats entre gouvernements, institutions financières internationales et secteur privé.