Saad Bezzate prend les rênes de Global Engines

Distributeur exclusif de la marque Hyundai au Maroc, Global Engines a annoncé la nomination de Saad Bezzate au poste de Directeur général à compter du 1er décembre 2024.

C’est en 2020 que M. Bezzate a rejoint le groupe Bugshan Automotive Group en tant que Directeur des succursales Casablanca et Mohammedia. Il a ensuite occupé successivement les postes de Directeur marketing et ventes, puis de Directeur de la marque Hyundai Maroc. Fort d’une expérience riche et d’un parcours exemplaire, il entend apporter une expertise stratégique et une connaissance approfondie du marché marocain, pour inscrire Hyundai Maroc dans une dynamique de croissance et d’innovation.

Lire aussi | Voitures neuves au Maroc : une croissance soutenue à fin novembre 2024

À l’occasion de sa nomination, Saad Bezzate a déclaré : «Hyundai Maroc est résolument tournée vers l’avenir avec pour ambition de jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. En élargissant notre gamme 100 % électrique, notamment avec la ligne IONIQ, et en renforçant notre présence sur les segments hybrides et électriques, nous nous engageons à proposer des solutions de mobilité plus durables et respectueuses de l’environnement. Parallèlement, nous redoublons d’efforts pour mettre nos clients au centre de notre stratégie, en leur offrant une expérience unique et personnalisée à chaque étape de leur parcours avec Hyundai».

Lire aussi | L’équipementier automobile Forvia tisse sa toile à Salé

Sous la direction de M. Bezzate, Global Engines ambitionne de consolider la position de Hyundai en tant que leader sur le marché automobile marocain en misant sur l’innovation technologique, le renouvellement constant de sa gamme et une offre diversifiée adaptée aux besoins de chaque client. L’accent sera également mis sur des services personnalisés, afin d’offrir une expérience client unique et de répondre aux attentes des consommateurs en matière de confort, de performance et de modernité, tout en préparant progressivement le marché à la transition vers des solutions de mobilité plus durables.

Lire aussi | Véhicules électriques : GM Africa lance un chargeur ultra-rapide

Saad Bezzate est titulaire d’un Executive MBA de HEC Paris et d’un Master en «Commerce et Développement International» du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Il commence sa carrière chez Philips en 1998 en tant que Sales & Marketing Manager Europe. En 2003, il crée une société dans le secteur des développements offshore. En 2005, il devient directeur des ventes Europe et Asie chez Thomson France. De 2006 à 2013, il est directeur de l’Office National Marocain du Tourisme pour le Benelux et la France, avant de rejoindre Smeia en 2014 comme Directeur Jaguar Land Rover. En 2016, il intègre Sovac en Algérie comme Directeur Général Adjoint, puis en 2017, Fiat Chrysler Automobile comme Directeur Commercial.