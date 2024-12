La BERD investit plus de 400 millions d’euros au Maroc depuis début 2024

Depuis le début de l’année 2024, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a investi plus de 400 millions d’euros au Maroc, indique sa présidente, la Française Odile Renaud-Basso.

Qualifiant la relation entre le Maroc et la BERD d' »excellente », elle a souligné que les investissements de la Banque dans le Royaume ont atteint, depuis 2012, près de 5 milliards d’euros, dont 70% dans le secteur privé.

La BERD finance directement les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans tous les secteurs, mais aussi via le secteur bancaire, à travers des partenariats avec les principales banques, pour favoriser le financement des PME, y compris des programmes dédiés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, a expliqué Mme Renaud-Basso, dans une interview à l’agence MAP.

Par ailleurs, elle a annoncé que le bras armé financier de l’UE vient de redéfinir la stratégie pays 2024-2029 pour le Maroc, qui porte sur trois grandes priorités, à savoir favoriser le développement du secteur privé, y compris les PME, la transition énergétique et l’inclusion des femmes.

Au volet de la transition énergétique, la BERD souhaite accompagner les stratégies marocaines en la matière, a-t-elle assuré, soulignant que la Banque a déjà financé des projets privés d’investissement dans les énergies renouvelables au Royaume.