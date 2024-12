L’OMPIC atteint des sommets en 2024

C’est le 13 décembre courant que le Conseil d’administration de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) a tenu sa 38ᵉ réunion en son siège, sous la présidence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce. L’occasion pour ce dernier de mettre en lumière les progrès significatifs accomplis par le Maroc en matière de Propriété Industrielle et Commerciale (PIC).

Justement, M. Mezzour a indiqué que la protection des inventions, des marques et des designs constitue un pilier essentiel pour stimuler l’innovation et renforcer la compétitivité du «Made in Morocco». Il a également souligné le rôle central que joue l’OMPIC en tant qu’institution qui œuvre pour répondre aux besoins et attentes des innovateurs et entrepreneurs marocains. Un rôle qui se traduit par les avancées réalisées dans le domaine de la PIC et par l’utilisation croissante de ce système par les entreprises marocaines.

En ce qui concerne les activités de demandes de titres de propriété industrielle, les 10 premiers mois de l’année 2024 affichent une dynamique positive par rapport à la même période en 2023. Cette progression se traduit par le dépôt de 26 370 demandes d’enregistrement de marques, marquant une hausse de 15 %, et 5 611 dessins et modèles industriels, avec une croissance de 30 %. L’Office a également reçu, durant cette période, 2 444 demandes de brevets d’invention, dont 244 d’origine marocaine, enregistrant une augmentation de 42 % par rapport à 2023. En ce qui concerne les noms commerciaux, il convient de noter que plus de 106 409 certificats négatifs ont été délivrés par l’Office, soit une hausse de 5 %.

Quoi qu’il en soit, ces résultats reflètent les avancées remarquables du Maroc dans les classements internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Et pour cause : selon l’Indice Mondial de l’Innovation 2024 (GII), le Royaume se distingue en se positionnant à la 1ᵉʳᵉ place mondiale pour les designs industriels, à la 11ᵉ place en matière d’actifs immatériels et à la 30ᵉ place pour les marques. Ce positionnement est renforcé par les résultats de l’Indice International de la Propriété Intellectuelle 2024 publié par la Chambre de Commerce Américaine, qui classe le Royaume au 1ᵉʳ rang en Afrique et dans le monde arabe pour la deuxième année consécutive. À noter que le Conseil d’Administration a pris note des principaux projets réalisés par l’OMPIC et a par la suite adopté le plan d’actions et le budget 2025.