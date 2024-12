L’Université Internationale de Rabat s’associe à Cisco pour renforcer la formation numérique

L’Université Internationale de Rabat (UIR) et Cisco International Limited ont officialisé un partenariat stratégique destiné à transformer la formation aux réseaux informatiques et aux technologies numériques.

La signature du Memorandum of Understanding (MoU) s’est déroulée ce mercredi sur le campus de l’UIR, en présence du Regional Manager de Cisco Africa, soulignant l’ambition commune des deux entités de préparer les étudiants aux défis du marché numérique.

Une collaboration au cœur de l’innovation technologique

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme international Cisco Networking Academy, reconnu pour ses formations certifiantes et ses outils pédagogiques innovants. Grâce à cette collaboration, l’UIR pourra offrir à ses étudiants un accès exclusif à des ressources de pointe, renforçant leur compétitivité sur le marché de l’emploi numérique.

Lors de cet événement, les responsables des deux institutions ont détaillé les principales orientations de ce partenariat, parmi lesquelles :

–L’intégration de nouvelles technologies dans les cursus académiques de l’UIR.

–L’équipement des laboratoires avec des solutions avancées développées par Cisco.

Un impact sur la formation des talents numériques au Maroc

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’UIR de devenir un acteur majeur dans le développement des compétences numériques au Maroc et dans la région. Elle répond également aux besoins croissants d’expertise technologique dans une économie mondiale de plus en plus digitalisée.

En renforçant les capacités de ses étudiants, l’UIR ambitionne de contribuer activement au développement du secteur numérique marocain et à la formation de talents capables de relever les défis technologiques de demain.