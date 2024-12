DIORH Consulting en quête de relais de croissance

Trente ans après sa création, DIORH Consulting opère-t-elle un virage quant à son positionnement ?

Cette société de conseil en ressources humaines, et une des doyennes de son secteur au Maroc, vient d’élargir son champ d’intervention (et objet social) aux enquêtes sur le marché du travail, sur les rémunérations et les pratiques ressources humaines et sociales. Au passage, l’actionnaire unique, en l’occurrence DIORH Holding a également adopté un changement de dénomination en optant pour DIOR Conseil.

Il faut dire, que la première filiale de DIORH Holding se tâte déjà et depuis bien longtemps, aux études sur les rémunérations du marché puisque son enquête générale annuelle TRS est devenue depuis une quinzaine d’années, une référence en matière de rémunération salariale au Maroc. Mais DIOR Conseil souhaite institutionnaliser cette business unit en étoffant la palette pour intervenir également dans les études et enquêtes diligentées par les différentes administrations et établissements publics à vocation sociale.

Rappelons, que le groupe fondé par Essaid Bellal en 1993 détient également deux autres filiales, en l’occurrence DIORH Executive Search qui opère dans le conseil en recrutement et « chasse de têtes » et DIORH Développement, une entité d’ingénierie et de conseil qui accompagne entreprises et institutionnels dans le déploiement de dispositifs d’apprentissage individuels et collectifs. A travers ses différentes entités, le Groupe DIORH réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions de dirhams.