Decathlon inaugure un nouveau magasin à Arribat Centre

Decathlon, acteur majeur de l’équipement sportif, a ouvert son deuxième magasin dans la ville de Rabat, au cœur d’Arribat Centre. Cette ouverture porte à quatre le nombre de points de vente de la marque dans la région (Rabat, Témara, Kénitra), en complément de sa plateforme en ligne, Decathlon.ma.

L’inauguration de ce nouveau magasin illustre l’engagement de Decathlon à se rapprocher des amateurs de sport, débutants ou confirmés, en leur proposant des produits innovants et accessibles. Le projet a également permis la création de nouvelles opportunités d’emploi local, renforçant le rôle de Decathlon dans le tissu économique et social de la région.

« Nous sommes convaincus que notre équipe sur place saura incarner les valeurs de Decathlon : vitalité, générosité, responsabilité et authenticité », a déclaré M. Imad Bouzzroud, Directeur des ressources humaines de Decathlon Maroc.

Lire aussi | Voici la nouvelle DG de Decathlon Maroc

S’étendant sur 2 100 m² répartis sur deux niveaux, le magasin d’Arribat Centre adopte un concept inédit au Maroc. Il intègre la nouvelle identité visuelle de la marque, symbole d’une évolution majeure dans l’approche client.

Les espaces ont été entièrement repensés pour offrir une expérience fluide et agréable. Des zones dédiées comme les « blue moments » (accueil, caisses, cabines d’essayage, atelier) et des showrooms interactifs rendent l’expérience d’achat plus intuitive. « Ce nouvel agencement permet une meilleure lisibilité des produits et un environnement harmonieux, permettant aux clients de naviguer facilement et de profiter pleinement de leur visite », explique M. Abdessamad Tizli, directeur du magasin.

Lire aussi | Le français Decathlon veut quintupler sa production au Maroc

Au-delà de la simple vente, le magasin propose une expérience immersive et personnalisée. Les visiteurs peuvent explorer leurs passions sportives à travers des espaces interactifs, des services de personnalisation et une présentation dynamique des nouveautés.

Decathlon mise également sur des initiatives durables avec une offre de produits éco-conçus, ainsi que des services de reprise, de location et de vente de produits de seconde main.